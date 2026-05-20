Haberler

Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkmak isteyen gurbetçi sürücü, Türkiye'de aracıyla hız yaptığı için 227 bin TL'lik trafik cezasıyla karşılaştı. Cezayı ödeyerek çıkış yapabilen sürücü, diğer sürücülere hız yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

  • Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir gurbetçiye 227 bin TL trafik cezası kesildi.
  • Cezalar, Türkiye'nin farklı noktalarındaki hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerince tespit edildi.
  • Gurbetçi, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurtdışına çıkış yapmak isteyen gurbetçi vatandaş, adına yazılan 227 bin TL'lik trafik cezasını görünce hayrete düştü.

HIZ İHLALLERİ NEDENİYLE 227 BİN TL CEZA KESİLDİ

İddiaya göre sürücü, Türkiye'nin farklı noktalarında yaptığı hız ihlalleri nedeniyle elektronik denetim sistemlerine defalarca yakalandı. Sınır kapısındaki kontroller sırasında sürücünün adına toplam 227 bin TL trafik cezası bulunduğu ortaya çıktı.

CEZAYI ÖDEDİKTEN SONRA ÇIKIŞ YAPABİLDİ

Borcu nedeniyle çıkış işlemleri durdurulan vatandaş, cezayı ödedikten sonra yurtdışına çıkış yapabildi. Yaşadığı durumu cep telefonu kamerasıyla anlatan sürücü, Türkiye'de bulunduğu süre boyunca birçok kez hız yaptığını belirterek diğer sürücülere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Vatandaş, "227 bin TL ceza ödedim. Her yerde radar var, yavaş gidin. Param olmasaydı burada kalmıştım" dedi. Yetkililer, otoyol ve şehirlerarası yollarda hız ihlallerinin elektronik sistemlerle anlık tespit edildiğini belirterek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıozc cbk:

zu ha ha h a

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller

Kılıçdaroğlu gibi düşünen milletvekilleri kendini belli etti