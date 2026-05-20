Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

Süper Lig devi Trabzonspor, sezon başında Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut hücum oyuncusu Ernest Muçi ile yoluna gelecek sezonda da devam ediyor.

ERNEST MUÇI'NİN BONSERVİSİ ALINDI

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Muçi’nin 8,5 milyon Euro karşılığında bonservisinin alındığını açıkladı. Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Ernest Muçi'nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyon hakkı Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. tarafından kullanılmıştır. Buna göre; Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği A.Ş. kulübümüze 8.500.000 Avro + KDV tutarında ödeme yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

BONSERVİS 8 TAKSİTLE ÖDENECEK

Bordo-mavililer, bonservis bedelini siyah-beyazlılara 8 taksit halinde ödeyecek. Trabzonspor'da bu sezon 34 maça çıkan yıldız isim, 15 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.