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Jandarma Akademisi'nin geliştirdiği BASS TEKNOFEST Şanlıurfa'da tanıtıldı

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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince geliştirilen Bireysel Atış Simülasyon Sistemi (BASS), TEKNOFEST kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tanıtıldı. Gerçek mühimmat kullanmadan atış eğitimi veren sistem, yaklaşık bir dakikada kurulup maliyet ve kaza riskini azaltıyor.

EŞBER AYAYDIN / ÖMER FARUK SALMAN - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince geliştirilen Bireysel Atış Simülasyon Sistemi (BASS), gerçek mühimmat kullanılmadan atış eğitimi imkanı sunarak eğitim maliyetlerinin ve gerçek atışlara bağlı risklerin azaltılmasına katkı sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Festivalde güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan yerli ve milli teknolojiler de sergileniyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisince geliştirilen BASS da festivalde tanıtılan sistemler arasında yer alıyor.

Taşınabilir ve modüler yapıya sahip sistem, güvenlik personelinin gerçek mühimmat kullanmadan atış becerilerini geliştirmesine imkan sağlıyor.

Gerçek görev silahlarına entegre edilen lazer işaretleyiciyle çalışan BASS, yaklaşık bir dakikada kullanıma hazır hale getirilebiliyor. Eğitim ihtiyacına göre farklı hedeflerin eklenebildiği sistemle atış alanına ihtiyaç duyulmadan çalışma yapılabiliyor.

Gerçek mühimmat kullanımına bağlı maliyetleri ve kaza risklerini azaltan sistem, personelin çok sayıda atış tekrarı yapmasına olanak tanıyor.

Özellikle gerçek mühimmatla gerçekleştirilen atış eğitimleri öncesinde kullanılan BASS sayesinde subay-astsubay adayları, binlerce kez atış yaparak nişancılık becerilerini geliştirebiliyor.

Simülasyon eğitiminin ardından subay-astsubay adayları, sahada gerçek mühimmat kullanılarak gerçekleştirilen atış eğitimlerine katılıyor. Böylece sistem, gerçek atış eğitiminin yerine geçmekten ziyade bu eğitimin öncesinde hazırlık amacıyla kullanılıyor.

Hataları anlık gösteriyor

BASS'ın öne çıkan özelliklerinden biri de gerçekleştirilen atışların anlık olarak analiz edilebilmesi.

Sistemde puan hedeflerinin yanı sıra rehine, taktik görev ve atıcı hatası tespitine yönelik hedefler kullanılabiliyor. Atışlara ilişkin vuruş analizleri sunan sistem, atıcının bireysel hatalarını görmesine ve eksiklerini gidermesine imkan sağlıyor.

Bu özellik sayesinde eğitmenler, atıcının performansını anlık takip ederek ihtiyaç duyulan alanlara yönelik çalışma yapabiliyor.

Taşınabilir ve modüler tasarımı sayesinde farklı mekanlarda kullanılabilen sistem, yaklaşık bir dakikada kurulabiliyor. Atış alanına ihtiyaç duyulmaması, eğitim imkanlarının farklı mekanlara taşınmasını sağlarken lazer teknolojisinin kullanılması da mühimmat tüketimini ortadan kaldırıyor.

Dost ve kardeş ülkelerde de kullanılıyor

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile jandarma birliklerinde kullanılan BASS, Türkiye'nin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin güvenlik birimlerinin eğitimlerinde de tercih ediliyor.

Sistemin başta Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan olmak üzere çeşitli ülkelerde güvenlik personelinin eğitimlerinde kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA
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