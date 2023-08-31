James Webb Uzay Teleskobu Whirlpool Sarmal Galaksisi'ni Yakaladı

2021 yılının Aralık ayında Ariane 6 roketiyle birlikte fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, fırlatıldığı günden beri uzayın bilinmeyen karanlıklarına bilimsel açıdan ışık tutarken bizler için harika görselleri yakalamaya da devam ediyor.

James Webb, Whirlpool sarmal galaksisinin muhteşem görüntülerini yakaladı

Dünya'dan 27 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan ve M51 ya da NGC 5194 olarak da bilinen Whirlpool Sarmal Galaksisi, James Webb Uzay Teleskobu tarafından en yakın komşusuyla çarpışırken görüntülendi.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından 29 Ağustos'ta yayınlanan yeni görüntü, Whirlpool Galaksisi'nin uzun spiral kollarını canlı renkler ve ayrıntılarla gözler önüne seriyor. Galaksinin en yakın komşusu olan ve NGC 5195 olarak bilinen cüce galaksi ile kozmik bir birleşme içinde olduğuna inanılıyor.

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ESA, Whirlpool Galaksisi ne zaman başka bir büyük galaksinin yanından geçse, çekim gücü kendisinin krep şeklindeki diski içindeki dalgaları pompalıyor. ESA, bu dalgaların bir göletteki dalgalar gibi olduğunu ve genişledikçe yavaşça dışa doğru döndüğünü söylüyor.

Bu dalgalanmalar Whirlpool Galaksisine eşsiz görünümünü sağlıyor ve dış spirallerinin bu kadar belirgin ve kolay görülebilir olmasına yardımcı oluyor. ESA, Whirlpool Galaksisi'ne ilişkin bu son Webb fotoğraflarının, Gelişen Galaksi Dışı Yıldız Kümelenmelerinde Geri Besleme veya FEAST adı verilen toplu gözlem serisinin bir parçası olduğunu söylüyor. FEAST, kendi galaksimiz dışındaki yıldız oluşumunun etkileşimi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Burada yer alan bileşik görüntü, Webb'in Orta Kızılötesi Aracı (MIRI) ve Yakın Kızılötesi Kamerasından (NIRcam) gelen verilerin maskelenmesiyle oluşturuldu. Galaksiye iki farklı spektrumda bakarak, gökbilimciler daha derine inebiliyor ve bu eşsiz galaksiyi oluşturan malzemenin daha fazlasını görebiliyorlar.