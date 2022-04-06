İZTO BAŞKANI ÖZGENER İZMİR'DE BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN YÜZDE 22,1 ORANINDA BÜYÜDÜ

İZMİR (DHA) - İZMİR İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Posta Gazetesi iş birliği ile düzenlenen ' Nft, Metaverse ve Blockchain Teknolojileri ile Ortaya Çıkan Yeni Ekonomik Modeller' konulu toplantıda bireylerin dijital kimliklerinin fiziki varlıkları kadar önemli hale geldiği bildirildi. Blockchain teknolojilerinin dijital yaşamların odağına yerleştiğini belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir'de 2020 yılında bir önceki yıla göre bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 22,1 oranında büyüdüğüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bilgi ve iletişim sektörünün İzmir ekonomisine daha çok katkı vermesi tüm sektörlerimize olumlu katkı yapacağı için büyük önem taşıyor" dedi.

İzmir Ticaret Odası ve Posta Gazetesi iş birliği ile, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde Nft, Metaverse ve Blockchain Teknolojileri ile Ortaya Çıkan Yeni Ekonomik Modeller? konulu toplantı düzenlendi. İki oturumdan oluşan toplantıda metaverse, blockchain, Nft, kripto varlıklar ile ilgili detaylı bilgiler paylaşıldı. Youtube üzerinden canlı yayınlanan toplantının açılış konuşmasını yapan Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi ve Yazarı Banu Şen programın konusunun herkesi çok heyecanlandırdığını dile getirerek söz konusu programların 2022'de en çok konuşulan konular arasında yer aldığını belirtti. Her yeni programın bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdiğine dikkat çeken Şen, geleceğe yön verecek böyle kapsamlı bir toplantıyı Türkiye'nin teknoloji başkenti olmaya aday İzmir'de ilk kez düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nin İzmir'de kenti yöneten sivil toplum kuruluşlarının birlikte kurduğu bir merkez olduğuna değinen Banu Şen, "Burası ortak iş yapma kültürünün en güzel örneklerinden bir tanesidir. Kentimizin değerini yükselten bu teknoloji üssünün ilk toplantılarından birini yapıyor olmak bizim için ayrıca önemli" dedi.

İNTERNETİN GELECEĞİ METAVERSE

İzmir'i uluslararası girişimcilik ve inovasyon kenti yapmayı hedeflediklerini dile getiren İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise konuşmasında İzQ çatısı altında bulunan İnovasyon ve Girişimcilik merkezleri arasındaki bağın; parlak fikir sahibi girişimcilerin yaratıcı iş fikirleri ile iş dünyasının gelenekselleşmiş üretim, verimlilik, altyapı gibi sorunlarına yenilikçi çözümler getirebileceği ortamı sağlamak için kurulduğunu dile getirdi. Dünyanın teknolojik anlamda çok hızlı bir şekilde geliştiğine dikkat çeken Özgener, internet ve cep telefonlarının hayatımıza girişinin 30, sosyal medyanın ise hayatı domine etmesinin 20 yıldan fazla olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ve İzmir'in de dünyadaki yeni trendlere göre tasarlanması gerektiğini anlatan Başkan Özgener, "Milenyum olarak nitelendirilen 2000'li yıllar ile birlikte nesnelerin interneti, dron ve çip teknolojileri, 3D yazıcılar, kasiyersiz alışveriş deneyimi, otonom araçlar, yapay zeka, dijital para, dijital bankacılık, büyük veri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik, giyilebilir teknoloji gibi daha bir çok yeni teknoloji hayatımıza girdi veya yaşamımızda daha fazla egemen olmaya başladı" dedi. Kripto varlıklar, NFT'ler, sanal evrenler, blockchain teknolojileri ve fintech araçlarının yalnızca sınırlı bir kesimi değil, tüm şirketleri, kurumları ve tüketicileri ilgilendirdiğini anlatan Mahmut Özgener, dönüşüm çağında bu kavramların hiçbirine uzak kalma alternatifinin bulunmadığını savundu. Özgener şöyle devam etti:

"Markalar müşterilerine 3 boyutlu, paylaşımlı, kapsayıcı ve aynı zamanda kişiselleşebilen deneyimler sunmak için ardı arkasına sanal evrenlerde yer almaya başladı. Sanal evren dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen metaverse, yeni bir kavram gibi algılansa da aslında kavramsal ve uygulamalar bazında uzun zamandır hayatımızda. Bir tarafta metaversenin sadece oyun temelli bir sanal evrenden ibaret olduğunu ve rüzgarının dineceğini düşünenler de var. Diğer tarafta ise birçok şirketin metaversenin internetin geleceği olduğu düşüncesiyle bu sanal evrende mağaza açtığına tanık oluyoruz."

İZMİR EKONOMİSİNE KATKI

Yeni teknolojilerin iş yapma süreçlerine eklenerek dijitalleşmenin hızlanmasının tesadüf olmadığını vurgulayan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Özgener, "Şirketlerimizin üretim altyapıları, teknolojiyi kullanma biçimleri ve finansman yapıları da bu olgular etrafında hızla değişiyor. Bu kaçınılmaz değişim; eğitim, hukuk, ekonomi ve daha birçok alanda düzenleme yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor. İzmir olarak bu tip yeni, esnek ve değişime açık konularda; nitelikli ve dinamik iş gücümüz, çok sektörlü bir ekonomik yapıya sahip olmamız, dış ticaret kültürümüz, köklü bir liman kenti olmamız sayesinde dünya ticaret pazarlarına açık hale gelerek dünyadaki farklı kültürleri ve iş dünyasındaki dönüşümleri hızlıca benimseyen ve yeniliklere kolay uyum sağlayan yapımız sayesinde yüksek bir pay alabileceğimizi düşünüyorum? diye konuştu. Özgener, İzmir'in ticari potansiyelini arttırmanın yanında İzmirli firmaların ar-ge, tasarım, inovasyon, markalaşma gibi uluslararası pazarlarda rekabet etmelerini sağlayacak nitelikli deneyimler edinmelerini sağlamanın önemli olduğunu kaydetti. Özgener, "İzmir'de 2020 yılında bir önceki yıla göre bilgi ve iletişim sektörünün yüzde 22,1 oranında büyüdüğüne dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bilgi ve iletişim sektörünün İzmir ekonomisine daha çok katkı vermesi tüm sektörlerimize olumlu katkı yapacağı için büyük önem taşıyor" dedi.

BİLGİ VE ZAMAN VURGUSU

Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Yazar Hakan Çelik de günümüzde değer üretmek ve içerik oluşturmanın önemine dikkat çekerek bu içeriklerin hangi yollardan aktarılacağı konusunun da büyük önem taşıdığını ifade etti. Meraklı ve öğrenme açlığına sahip biri olarak bilgiye hızlı ulaşmak istediğini kaydeden Çelik, "Big data büyük verilerin ulaştığı seviyelere bakıldığında, bilişim teknolojilerinin dünyanın ilk 10 ekonomileri arasına girdiğini görüyoruz. Pandemi döneminde hayatta en önemli şeyin sağlık olduğunu anladık. Sağlık dışındaki en önemli şey ise bilgi ve zaman. Bu ikisi doğru kullanıldığında hayatı değiştirip dönüştürdüğünü görüyoruz. Hepimizin hayatındaki arttırılmış gerçekliğin önümüzdeki süreçlerde ete kemiğe bürüneceğini görüyoruz. 5 G'nin yaşamımıza hızla girip hayatımızı değiştireceğini düşünüyorum. Bu süreç hayatın her alanını etkilerken hukukun etkilenmemesi mümkün değil. Hukuk da bu dönüşümün hızına ayak uyduracak? diye konuştu. İzmir'in iyi yetişmiş insan gücüyle önümüzdeki dönemde potansiyelini daha fazla ortaya koyabilecek bir kent olduğunu anlatan Hakan Çelik, şunları söyledi:

"Dünyada her şehrin aynı anda gelişmesini beklememek gerekir. Tarımdan teknoloji yatırımlarına hizmetler sektörüne kadar limanı ve turizmiyle İzmir'in daha gelişeceğini ekonomiye artı değer katacağını düşünüyorum. Her faaliyet alanında ortalama bir şey yapmak ve vasatlık en tehlikeli durumdur. Yerimizde saymak gibi bir lüksümüz olmadığı için ürettiğimiz mal hizmet ve değerlerinde ortalamayı aşıp nitelikli ürünler ortaya koymalıyız."

İzmir Ticaret Odası Ekonomi Danışmanı Pelin Yenigün Dilek de konuşmasında yeni teknolojilerin hiçbirinin ekonomiyi kurtarmazken bunların nasıl yapılandırıldığının ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı. Dilek, "Ekonomik modeller hızlı değişiyor. Bu durum teknolojinin değişim hızından kaynaklanıyor. Değişimin hızı arttı fakat uzmanların tahmini bazı olaylar da bu teknolojiyi ekonomik modelin içine hızla sokacak. Pandemi teknolojiyi hayatımıza daha hızlı soktu. Benim tahminimce iklim değişikliği de pandemi ve savaş gibi bazı ihtiyaçlarımızı arttıracak" dedi.