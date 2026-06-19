İznik, uluslararası mozaik araştırmacılarını ağırlıyor

BURSA'nın İznik ilçesi uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. 19- 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek ' Portekiz ve Türkiye'deki Roma Geometrik Mozaikleri' başlıklı 3'üncü Uluslararası Toplantı, 'Antik Mozaiklerde Kişileştirmeler ve Alegoriler' temasıyla düzenleniyor. Sempozyuma Türkiye, Portekiz, İspanya, Fransa, Güney Kıbrıs ve ABD'den akademisyenler, araştırmacılar ve uzmanlar katılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nin organizasyonuyla düzenlenen sempozyumda antik mozaik sanatında kişileştirme ve alegorik tasvirler ele alınacak. İznik Vakfı Yerleşkesinde başlayan uluslararası toplantı ile Türkiye ve Portekiz arasında sürdürülen mozaik araştırmaları iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması ve İznik'in kültürel mirasının ve arkeolojik zenginliğinin uluslararası akademik çevrelere tanıtılması hedefleniyor.

MOZAİKLERDEKİ ANLATIMLAR AKADEMİK BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından başlayan bilimsel oturumlarda, Roma dönemi mozaiklerinde insan figürleri, mevsimler, aylar, bereket, kozmik düzen ve mitolojik anlatımlar gibi konular akademik bakış açısıyla değerlendirildi. Sempozyumun ilk oturumunda 'Afyonsultan Sokak Mozaikli Alan 2025 Yılı Kurtarma Kazısı' ile 'İznik'te Yeni Keşfedilen Bir Mozaik: Askania'nın Bereketi' ele alındı. Öğleden sonraki oturumlarda Thalassa örneği üzerinden kişileştirmelerde cinsiyet, semboller ve anlamlar üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, Lusitania bölgesi Roma mozaiklerindeki görsel tasvirlerin sosyo-kültürel boyutları değerlendirildi. Issos Ovası'ndaki Epiphaneia Takvim Mozaiği üzerinden ise ayların kişileştirilmesi ve burç sembolleri üzerine araştırma sonuçları paylaşıldı. Günün son oturumunda Amisos Mozaiğinde mevsimlerin kişileştirilmiş tasvirleri incelenirken, Doğu Akdeniz mozaiklerinde alegorik figürlerin yıllık döngü içerisindeki kullanımı da değerlendirdi. İspanyol araştırmacılar ise İber Yarımadası Roma mozaiklerindeki takvim ve gezegen tasvirlerini anlattı.

Bilimsel program boyunca Roma mozaiklerinde alegorik anlatımlar, mevsim ve ay personifikasyonları, deniz tanrıçaları, bereket figürleri, mitolojik karakterler ve kozmolojik semboller üzerine çok sayıda bildiri sunuldu. Katılımcılar, farklı coğrafyalardaki mozaik örneklerini karşılaştırarak antik dünyanın görsel dili üzerine görüş alışverişinde bulundu.

ÇİNİ ÜRETİM SÜREÇLERİNİ YERİNDE İNCELEDİLER

Sempozyum kapsamında akademik çalışmaların yanı sıra kültürel etkinlikler de gerçekleştirildi. Katılımcılar İznik Çini Vakfı'nı ziyaret ederek dünyanın en önemli çinicilik merkezlerinden biri olan İznik'te geleneksel çini sanatının üretim süreçlerini yerinde inceledi. Çininin ham madde hazırlığından desen çizimine, boyama ve fırınlama aşamalarına kadar uzanan üretim süreci hakkında bilgi alan akademisyenler, atölyelerde yürütülen çalışmaları yakından takip etti. Ziyaret sırasında ustalarla sohbet eden konuklar, İznik'in yüzyıllardır devam eden çinicilik geleneğine ilişkin detaylı bilgiler aldı.

Haber-Kamera: Semih TÜRKER/İZNİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı