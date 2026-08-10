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İzmir ve Muğla'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Tutuklama

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İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da jandarma ve Sahil Güvenlik iş birliğiyle düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüphelinin gözaltına alındığını, 4'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalanırken, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir ve Muğla İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığınca, göçmen kaçakçıları ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince karadan, Sahil Güvenlik botlarınca denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri sonucu İzmir ve Muğla'da göçmen kaçakçılığı ağları ortaya çıkarıldı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 9 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 132 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınanlardan 4'ü tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve bu kişiler için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kaynak: AA
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