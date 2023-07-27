İzmir ve Antalya'da alevlerle mücadele sürüyor! Görüntüler çok feci

İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Alevlere müdahale karadan ve havadan müdahale sürerken, Kınık'ta 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Ödemiş'te Bozdağ Karayolu Birgi mevkiinde trafik geçici olarak kapatıldı. Kemer'de yangın söndürme çalışmaları gece görüşlü helikopterlerle sürüyor.

İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçelerinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor.

İZMİR VE ANTALYA'DA ORMAN YANGINLARI

Kavurucu sıcaklıkların yaşandığı son haftalarda orman yangınları peş peşe çıkmaya başladı. Orman yangınlarının son adresi İzmir'in Kınık ve Ödemiş ilçeleri ile Antalya'nın Kemer ilçesi oldu.

KINIK'TA 3 MAHALLE BOŞALTILDI

İzmir Kınık İbrahimağa Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın, dün saat 14.13 sıralarında başladı. 14.28'de ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 22 helikopter, 8 uçak olmak üzere 30 hava aracıyla havadan, 50 arazöz 20 su ikmal, 7 dozerle karadan müdahalede bulundu. Tedbiren bölgedeki Balaban, Çiftlik ve Karatekeli mahallelerinin tahliye edildiği bildirilirken, yangının çıkış nedeni olarak saman basmada kullanılan bir balya makinesinin alev alması ve alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine yangının meydana geldiği öne sürüldü.

ÖDEMİŞ'TE KARA YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Ödemiş ilçesindeki yangın ise Küçükkavulcuk Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda dün saat 14.00 sıralarında başladı. 14.10'da ilk müdahalesi gerçekleştirilen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan 3 helikopter, karadan 15 arazöz 4 su ikmal ve 2 dozer ile müdahalede bulundu. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi. Havanın kararmasıyla birlikte ekiplerin alevlere mücadelesinin karadan devam ettiği öğrenildi. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, rüzgarın da etkisiyle devam eden yangın nedeniyle Bozdağ karayolunu Birgi Mahallesi girişinde trafiği geçici olarak kapattığı öğrenildi.

KEMER'DE ZAMANLA YARIŞ DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Kemer ilçesinde Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın 4. gününe girdi. Yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahaleye devam ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.