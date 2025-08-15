İzmir Seferihisar'da 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar açıklarında su alan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. 13'ü çocuk olan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.

Ekipler, su alan lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
Rıdvan Dilmen'den dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar

O takımımız için dev iddia: Avrupa'da yüzde 80 yarı final oynayacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmetçik, Pakistan Kurtuluş Günü geçit töreninde yürüdü

Mehmetçik, o ülkenin kurtuluş gününde yürüdü! Halkı böyle selamladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.