İzmir Seferihisar'da 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Seferihisar açıklarında su alan lastik bottaki 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı. 13'ü çocuk olan göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.
Ekipler, su alan lastik bot içerisindeki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel