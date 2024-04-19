İzmir Seferihisar'da 4.5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

2 gündür depremlerle sarsılan Tokat gündemdeyken bir deprem de İzmir'de kaydedildi. AFAD, Seferihisar açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

OLUMSUZ BİR AÇIKLAMA YOK

Saat 11.02'de yaşanan depremin derinliği 6.97 kilometre olarak ölçülürken çevre illerde de hissedilen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz durum açıklanmadı.

TOKAT'TAKİ DEPREM TEDİRGİN ETMİŞTİ

Dün saat 18.11'de yaşanan Tokat Sulusaray'daki 5.6'lık deprem büyük paniğe neden olurken Türkiye'de deprem gerçeği tekrar gündem oldu. İlçede gece boyu 5 sarsıntı daha kaydedilirken paniğe kapılan vatandaşların çoğu geceyi araçlarda ve sokaklarda geçirdi.

En son İzmir Seferihisar'da yaşanan 4.5 büyüklüğündeki deprem öncesinde saat 05.11'de Yozgat Kadışehri'nde de 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.