Haberler

İzmir Metro, Deneyimini Kazakistan ve Endonezya'daki Raylı Sistem Projelerine Taşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Metro AŞ, 26 yıllık deneyimiyle Kazakistan ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeye raylı sistem projelerinde teknik destek veriyor. İzmir’in işletme ve bakım modeli uluslararası alanda örnek gösteriliyor.

(İZMİR) - İzmir Metro AŞ, 26 yıllık deneyimiyle Kazakistan'dan Endonezya'ya uzanan raylı sistem projelerine teknik destek veriyor. İzmir'in bakım, işletme ve mühendislik modeli artık uluslararası örnek gösteriliyor.

İzmir'in raylı sistem ulaşımını 26 yıllık deneyimiyle geliştirmeyi sürdüren İzmir Metro AŞ, uluslararası alanda bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmek amacıyla başta Kazakistan ve Endonezya olmak üzere çeşitli ülkelerle teknik görüşmeler gerçekleştirdi. 100'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde üyesi bulunan Uluslararası Toplu Taşıma Birliği'nin (UITP - International Association of Public Transport) Türkiye Temsilciliği görevini yürüten İzmir Metro, özellikle Avrasya ve MENA bölgesindeki toplu ulaşım otoriteleriyle aktif iş birliğini sürdürüyor. İzmir Metro'nun işletme modeli, güçlü teknik altyapısı ve sürdürülebilir ulaşım anlayışı, farklı ülkelerdeki ulaşım kurumları tarafından yakından takip edilen örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

İZMİR METRO'NUN TECRÜBESİ ASTANA VE SURABAYA'YA TAŞINDI

Kazakistan'ın başkenti Astana ile Endonezya'nın önemli ulaşım merkezlerinden Surabaya'da gerçekleştirilen teknik görüşmelerde, İzmir Metro'nun işletme deneyimi, bakım yönetimi anlayışı ve kurum içi mühendislik birikimi paylaşıldı. Astana ile yapılan temaslarda metro altyapısı, araç bakımı, istasyon işletmeciliği ve operasyon yönetimi ele alınırken; Surabaya ile planlanan tramvay projelerine yönelik teknik şartnameler, hat planlaması, araç üretim ve test süreçleri ile tramvay işletmeciliği konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Görüşmelerde ayrıca sürdürülebilir bakım planlaması, insan kaynağı yönetimi ve teknik iş birliği fırsatları da değerlendirildi.

ULUSLARARASI PAYDAŞLAR TARAFINDAN İLGİYLE TAKİP EDİLİYOR

Gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle; 27 kilometrelik metro ve 33 kilometrelik tramvay ağının etkin şekilde işletilmesi, 24 metro istasyonu ve 46 tramvay durağının yönetimi, yürüyen merdiven ve asansör sistemlerinin bakım süreçleri, katener hattı, üçüncü ray sistemi ve 32 trafo merkezinin bakım organizasyonu, kurum içi bakım kültürü ve sürdürülebilir işletme yaklaşımı konularındaki deneyimler paylaşıldı.

Bakım ve onarım hizmetlerinin tamamını kendi bünyesinde yaparak sektörünün lideri konumunda bulunan İzmir Metro'nun işletme modeli, maliyet verimliliği, sürdürülebilir bakım anlayışı ve teknik bağımsızlığı uluslararası paydaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Kaynak: ANKA
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar

Erdoğan'dan olay benzetme: Bir Frankenstein ürettiler...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'daki bir kurye, Ferdi Kadıoğlu'nun otele verdiği siparişi paylaştı

Amerika'daki bir kurye, Ferdi'nin otele verdiği siparişi paylaştı
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu

Sperm kardeşlerin inanılmaz hikayesi! Gerçek 30 yıl sonra ortaya çıktı
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Muslera'dan yıkım gibi hata! Ülkesi Dünya Kupası'ndan elendi, herkes aynı yorumu yaptı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Maçın ortasında madara oldu