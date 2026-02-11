Haberler

İzmir Meclisinde Akın Gürlek Tartışması

Güncelleme:
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşiminde, AK Parti ve CHP’li üyeler arasında “Akın Gürlek” tartışması yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine Meclis Başkanı Cemil Tugay oturuma ara verdi ve Meclis'i tatil etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi'nde, AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman'ın yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sözleri tartışmaya yol açtı. CHP ve AK Parti sıraları arasında yaşanan sözlü atışma nedeniyle gerginlik yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı İkinci Birleşimi, Meclis Başkanı Cemil Tugay'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Meclisin gündem dışı konuşmalar bölümünde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Gizem Akyüz Duman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ataması yapılan yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi tebrik etti.

Konuşmasında Akın Gürlek'e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duman, "Akın Gürlek'i tebrik ediyorum. Kendisi İstanbul'da yolsuzluk ve hırsızlığa karşı büyük mücadele verdi" ifadelerini kullandı.

Duman'ın bu sözleri üzerine CHP'li Meclis üyeleri tepki gösterdi. CHP ve AK Parti sıraları arasında karşılıklı sözlü atışmalar yaşanırken, gerginlik arttı.

Yaşanan tartışmaların ardından Meclis Başkanı Cemil Tugay, oturuma ara verdiğini ve Meclis'i tatil ettiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500

