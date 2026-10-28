İzmir Kültür Yolu Festivali'nde 4'üncü gün sanat ve atölyelerle tamamlandı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü günü konserler, sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle tamamlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 4'üncü günü konserler, sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle tamamlandı. Festival kapsamında, İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin Romantik Aryalar konseri, Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Sopranolar Melisa Yenal ve Cherin Fidan, mezzosoprano Berrin Temeloğlu, tenor Muzaffer Soydan ve bariton Volkan Şen'in sahne aldığı konserde sanatçılara piyanoda Ahmet Sait Karabulut eşlik etti. Müzikseverler, opera repertuvarından eserleri sanatçıların yorumlarıyla dinledi. Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu'nda düzenlenen Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı konseri de festivalin 4'üncü akşamında dinleyicileri buluşturdu. Sanatseverler, askeri bando geleneğinin farklı seslerini ve birlikte icranın gücünü konser boyunca deneyimledi.

SANATSEVERLER EL İŞÇİLİĞİNİ YAKINDAN TANIDI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Almula İdil Kılıç Sanat Atölyesi'nde düzenlenen Çinili Düşler Çini Seçkisi, ziyaretçilerini ağırladı. Almula İdil Kılıç'ın çalışmalarını inceleyen sanatseverler, geleneksel çini sanatının desenlerini, renklerini ve el işçiliğini yakından tanıdı. Sevinç Bayraktar Sanat Atölyesi'ndeki İzmir Baskı-Resim Grubu Sergisini gezen ziyaretçiler ise baskı ve resmin farklı anlatım biçimleriyle buluştu. Bir araya getirilen çalışmalar, katılımcılara İzmir'deki güncel sanat üretiminden örnekleri inceleme olanağı sundu. Nehir Karaböcek ve Sevinç Bayraktar sanat atölyelerinde gerçekleştirilen Açık Atölye Günleri kapsamında ziyaretçiler, sanatçıların çalışma alanlarına konuk oldu. Eserleri üretildikleri ortamda inceleyen katılımcılar, çalışmaların ortaya çıkış aşamalarını ve sanatçıların üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı yakaladı.

GELENEKSEL SÜSLEME SANATI DENEYİMLENDİ

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde Murat Vatan eşliğinde gerçekleştirilen Naht Atölyesi'nde katılımcılar, kıl testereyle ahşap üzerinde kesim yaparak geleneksel süsleme sanatını deneyimledi. Geometrik ve bitkisel motiflerle çalışan katılımcılar, dikkat ve el becerisi gerektiren tekniğin uygulama esaslarını öğrendi. Aynı alanda İrfan Uğurlu ile düzenlenen Ahşap Oyuncak Yapım Atölyesi'ne katılan ziyaretçiler, ahşabın oyuncağa dönüşümünü deneyimledi. Geleneksel oyuncakçılığı tanıyan katılımcılar, el becerilerini kullanarak üretmenin keyfini yaşadı. Aynı müzede Nazlı Alptekin eşliğinde düzenlenen Filografi Atölyesi'nde ise ahşap yüzeye yerleştirilen çivilerin arasından renkli teller geçirilerek desenler oluşturuldu. Katılımcılar, çivi ve telin birlikte kullanıldığı bu teknikle kendi tasarımlarını hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Basma Atölyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Mozaik Atölyesi de günün uygulamalı sanat etkinlikleri arasında katılımcıları ağırladı.

EGE YEMEKLERİ FESTİVALDE ELE ALINDI

İzmir Kültür Sanat Fabrikası Alsancak Halk Kütüphanesi'nde Rosey Birgül Sisley tarafından gerçekleştirilen Ege Yemekleri: İngilizce Konuşma ve Çay Saati etkinliğinde ise katılımcılar, bölgenin mutfak kültürü üzerine İngilizce sohbet etti. Çay eşliğinde yapılan buluşmada yemek kültürüne ilişkin paylaşımlar, yabancı dil pratiğiyle bir araya geldi. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Sanat Atölyesi'nde Gupse Özlen Dinçerler'in katılımıyla gerçekleştirilen Yetişkinlere Masallar 'Anahit' etkinliğinde katılımcılar, masalları birlikte dinledi. Anlatılardaki semboller ve karakterler üzerine sohbet eden dinleyiciler, masalların kültürel hafızadaki yerini ve sözlü anlatı geleneğinin günümüzdeki yansımalarını ele aldı. İzmir Atatürk İl Halk Kütüphanesi Çocuk Bölümü'nde düzenlenen Robotik Kodlama 'Kitap Önerici' atölyesinde çocuklar, temel kodlama mantığını uygulamalı çalışmalarla öğrendi. Kendi tasarladıkları robotları hareket ettiren katılımcılar, kitap önerme teması üzerinden teknolojiyi okuma kültürüyle buluşturdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı