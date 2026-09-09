İzmir’in kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü... Gültekin Uysal: '9 Eylül, yalnız İzmir’in değil, istiklal iradesinin zafer günüdür'

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bir asır evvel mağlup olanların yakarak terk ettiği, Türk Askerinin, Türk Milletinin azim ve iradesinin ebediyen işgalciyi, haini defettiği yer İzmir. 9 Eylülse yalnız İzmir'in değil, istiklal iradesinin zafer günüdür" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla X hesabından paylaşım yaptı. Uysal'ın paylaşımı şöyle:

"Bir asır evvel mağlup olanların yakarak terk ettiği, Türk askerinin, Türk Milletinin azim ve iradesinin ebediyen işgalciyi, haini defettiği yer İzmir. 9 Eylülse yalnız İzmir'in değil, istiklal iradesinin zafer günüdür. İzmir'in işgalden kurtuluşu, Türk Milletinin hürriyet ve bağımsızlık uğrunda gösterdiği kararlılığın tarihimize kazınmış en güçlü nişanelerindendir.

Bugün bizlere düşen, Cumhuriyetimizi demokrasi, hukuk ve milli irade temelinde daha da güçlendirmek, Türk Milletinin egemenliğini hiçbir vesayete ve hiçbir şahsi ikbale teslim etmemektir. Başta Büyük Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu şanlı zaferi komuta eden hakkı ödenmez heyeti, isimli isimsiz kahramanlarımızı, mezalime maruz kalan İzmirli şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutluyoruz."

Kaynak: ANKA