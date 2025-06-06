İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Yeni Nesil Öğrenme Modeli

Dijital dönüşümde zirveye

İzmir Ekonomi'den 'Yeni nesil öğrenme' modeli

Eğitimde 4 örnek uygulama

İZMİR - Dijitalleşme ve yapay zeka alanında Türkiye'ye örnek projeler üreterek, öğrenci merkezli yeni nesil öğrenme modeli oluşturan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), 4 yeni uygulamayı kullanıma açtı. 'Dijital Dönüşümde Adım Adım Zirveye' temalı toplantıda konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, "Teknolojiyi; hayatı dönüştürmek, öğrenci merkezli eğitimi daha etkin hale getirmek ve nitelikli bilgi üreterek topluma dokunabilmek için araç olarak kullanacağız" dedi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki dijital üretkenliği artıracak; öğrencilere, akademisyenlere ve idari çalışanlara teknolojik çözümler sunacak yeni uygulamalara ilişkin tanıtım toplantısı, konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşti. Gençlerin öğrenme süreçlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlayan İEÜ, yapay zeka desteğiyle hazırlanan EcoPost, EcoPlan, EkoBot ve GCRIS Akıllı Sohbet Robotu'nu, öğrencilerin ve akademisyenlerin hizmetine sundu. İEÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Esin Çağlayan, EcoPost ve EcoPlan'a yönelik detaylı bir sunum gerçekleştirerek merak edilenleri anlattı. Yeni uygulamalardan EkoBot'un tanıtımını da İEÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ayça Kumluca Topallı yaptı. GCRİS Akıllı Sohbet Robotu'nun sunumu ise, bu iş için özel kurulan bir ekiple titiz bir çalışma yürüterek uygulamayı hayata geçiren Research Ecosystems firmasının kurucularından, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğkan Tuğlular ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Gültekin Gürdal tarafından gerçekleştirdi.

"Tek yerden erişim mümkün"

İEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aslı Ceylan Öner de üniversite genelinde bir süredir kullanılan MyIEU uygulamasına ilişkin detayları paylaştı. Hizmete sunulan 4 yeni uygulamanın da MyIEU adlı yapılanmaya entegre edildiğini belirten Prof. Dr. Öner, "MyIEU, üniversitemizdeki öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve personelimiz için tasarlanmış bir platform. Buradaki amacımız, üniversite hayatını daha kolay ve verimli hale getirmek. MyIEU, tanıtımını yaptığımız 4 uygulamaya tek yerden kolayca erişim sağlıyor. Ayrıca kullanıcılar; üniversitemizdeki haberleri ve duyuruları takip edebiliyor, kişisel ajandalarıyla etkinliklerini yönetebiliyor ve önemli bilgilere hızla ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

"Teknolojik ihtiyaçlara yanıt vermeliyiz"

Toplantının açılışında konuşan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, üniversite olarak 'Akıllı Kampüs' konseptini hayata geçirerek son dönemde teknolojiye ve dijitalleşmeye yönelik ciddi adımlar attıklarını söyledi. Prof. Dr. Abacıoğlu, "Üniversiteler, yeni teknolojileri kendi sistemlerine entegre etmeli, teknolojik ihtiyaçlara yanıt verebilir duruma gelmeli. Sürdürülebilir gelecek için üretici ve dönüştürücü çözümler üretmek isteniyorsa, üniversiteler bunu yapmak zorunda. Üniversitemizde kullanıma açtığımız yeni uygulamalar, yaptığımız planlı ve stratejik dönüşümün de bir yansıması. Aynı zamanda etkili bir model oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Dijital dönüşümde zirveyi hedefleyerek yolumuza devam edeceğiz" cümlelerini kullandı.

"Bir farkındalık çağrısı yapıyoruz"

Üniversite olarak yeni yazılımlar ve projeler geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Abacıoğlu, "Yapay zeka sistemleri, hayatın içinde karşılık bulmalı. İnsan ile yapay zeka arasındaki etkileşimin kuralları oluşturulmalı. Yapay zeka, verimli ve etik kullanılmalı. Yaptığımız tanıtım etkinliği, saydığım bu konular için çağrı anlamına da geliyor. Biz, üniversite olarak bir farkındalık çağrısı yapmış oluyoruz. Ne mutlu bize ki, kurumumuzda bu farkındalığa sahibiz. Teknoloji; hayatı dönüştürmek, öğrenci merkezli bir eğitimi daha etkin hale getirmek ve nitelikli bilgi üreterek topluma dokunabilmek için çok önemli. Teknolojiyi bu hedef doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz. Bugünkü toplantımız da önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yeni projelerin bir işaretidir" sözlerini söyledi.

"Yapay zekaya entegre edilen ilk robot"

GCRIS Akıllı Sohbet Robotu ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşarak Prof. Dr. Tuğlular ve çalışma ekibine teşekkür eden Prof. Dr. Abacıoğlu, "Üniversitemizin kullanımına sunulan GCRIS Akıllı Sohbet Robotu, dünyada yapay zekaya entegre edilen ilk robot uygulaması. Bu uygulamanın optimizasyonuna, yani iyileştirme sürecine üniversite olarak biz de önemli katkılar sağladık. Bu nedenle, bu önemli uygulamanın tanıtımını da üniversitemizde yaptık. EcoPost, EcoPlan, EkoBot ve GCRIS Akıllı Sohbet Robotu'nun hayata geçirilmesinde emeği olan herkesi kutluyor ve değerli ekiplerimize teşekkür ediyorum" diye belirtti.