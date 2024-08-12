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İzmir'deki kazılarda 5 bin yıllık depo bulundu

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İzmir'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanıldığı belirlenen yapı bulundu. Depoda büyük küpler ve kaplar bulunduğuna dikkat çeken Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, depoların günlük yaşam ve ticari hayatta kullanıldığını belirtti.

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Yassıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanıldığı belirlenen yapı bulundu. Depoda büyük küpler ve kaplar bulunduğuna dikkat çeken Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Depolara sıvı ya da başka tür maddeleri koyduklarını biliyoruz. Yoğun olarak topladıkları midyeleri de burada depoladıklarını ayrıca biliyoruz. Bu, depoyu günlük yaşamlarının yanı sıra ticari hayatta kullandıklarını da bize gösteriyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki kazı çalışmaları sürüyor. İzmir'in ilk insanlarının yaşadığı yerlerden Yassıtepe Höyüğü'yle ilgili bilgi veren Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyü'nün ikinci çalışma alanı olan Yassıtepe bölümündeyiz. Yassıtepe'yle hem kentin ilk köy yerleşimini hem de ilk şehir yerleşimini kazıyoruz. Bölgenin yaşamını anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz. Yassıtepe, kentin ticari hayatının en yoğun başladığı bir kale gibi. Burası, Troya yerleşimi gibi bir kalenin kurulduğu ve çevreyle de yoğun ticari faaliyetin yapıldığı bir yer" diye konuştu.

'GÜNLÜK YAŞAMIN VE TİCARİ HAYATIN NE OLDUĞUNU ANLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Yeşilova'da yapılan bu yılki kazılarda 5 bin yıllık depo olarak kullanılan bir alanı bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Yeşilova'da öncelikle yerleşim içindeki günlük yaşamın ve ticari hayatın ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Kazılarda depo bulduk. Bu depoda büyük küpler ve kaplar yer alıyor. Depolara sıvı ya da başka tür maddeleri koyduklarını biliyoruz. Yoğun olarak topladıkları midyeleri de burada depoladıklarını ayrıca biliyoruz. Bu, depoyu günlük yaşamlarının yanı sıra ticari hayatta kullandıklarını da bize gösteriyor" dedi.

'TİCARETİN BAŞLADIĞINI KANITLADI'

Doç. Dr. Zafer Derin, iri küplerin içinde ve çömleklerde çoğunlukla üzüm ve incir gibi ürünlere ait depolamanın yapıldığını tespit ettiklerini belirtti. Doç. Dr. Derin, bu durumun 5 bin yıl önce bu ürünlere ait ticaretin başladığını kanıtladığını kaydetti. Aynı zamanda yoğun midye kabukları bulunmasının, midyeleri de ticaret ve beslenme için depoladıklarını bizlere gösterdiğini söyledi. Derin, "Bu alan, Batı Anadolu'nun en iyi korunmuş, turizm için de gelecek vadeden bir merkezidir. Kapların içinde ve yerleşim içinde yapılacak analizlerle depolanan ürünlere ait yeni bilgiler elde edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Üniversitesi Zafer Derin Arkeoloji Bornova İzmir Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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