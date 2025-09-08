İzmir'de Yeni Eğitim Yılı Açılışı Töreni

(İZMİR) - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni düzenlendi.

Konak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Yahşi'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Yahşi'nin Şeref Defteri'ni imzalamasıyla devam etti.

"Aydınlık bir gelecek inşa etmek için yola koyuluyoruz"

Yahşi, Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"İzmir eğitim ailesi olarak 850 bin öğrencimiz ve 60 bin öğretmenimiz ve okul çalışanlarımızla şehrimizin dört bir yanında paylaşılan sevinç, heyecan ve coşkuyla yeni eğitim öğretim yılını karşılıyoruz. Bugün kendimizden miras ve cumhuriyetimizin kurucusundan emanet olan bu kıymetli mesuliyeti bir kez daha kemaliyle kuşanıyoruz. Bizlere emanet edilen evlatlarımızı milli ve manevi değerlerle mücehhes çağın gerekleriyle mütenasıl bireyler olarak yetiştirme vazifesini büyük bir özveriyle sürdüreceğiz.

Şanlı mazimizden aldığımız ilham, inanç ve irade ile medeniyetimizin izinde yürüyen ve bizi yıldızlara taşıyacak bir nesil yetiştiriyoruz. Bu yılda her bir öğrencimizin içindeki eşsiz cevheri sabır ve şefkatle işleyerek öğrenmeyi yalnızca bir süreç değil, hayatın ta kendisi kılacak ve insanlık onuruna yaraşır aydınlık bir gelecek inşa etmek için yola koyuluyoruz.

İstikbalimizin mimarı kıymetli meslektaşlarım, yeni eğitim yılı bizlere eşsiz fırsatlar, ufuk açıcı deneyimler ve ulaşılmayı bekleyen büyük hedefler sunuyor. Birlik ve beraberliğimizden, köklü aidiyetimizden aldığımız güçle evlatlarımızı yarınlara en donanımlı şekilde hazırlamak için tüm gayretimizi seferber edeceğiz.

"İçinizdeki eşsiz cevher milletimizin de geleceğini aydınlatacak"

Bakanlığımız liderliğinde yürütülen Türkiye Yüzyılı vizyonu bu kutlu yolculuğumuzun pusulasıdır. Bu toprakları bizlere vatan kılan ecdadımızın manevi huzurunda, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler hedefi doğrultusunda istikbalimiz için ter döken değerli meslektaşlarımızla yarının Türkiye'sine istikamet tayin edeceğimize yürekten inanıyorum.

Gözümüzün nuru, gayretimizin müsebbibi sevgili öğrenciler; sizler benzersiz potansiyeliniz ile bizim en kıymetli hazinemizsiniz. Güzel ülkemizin geleceği için kurduğumuz tüm hayallerin baş köşesinde sizler varsınız. Her birinizin gönlünde saklı bir hikaye, zihninde yeşeren bir fikir, yüreğinde filizlenen bir ideal var. İçinizdeki eşsiz cevher yalnızca sizin değil, milletimizin de geleceğini aydınlatacak. Türkiye Yüzyılı'nı nice bin yıllara taşıyacak istek, irade ve güç ancak sizdedir Öğretmenlerimizin rehberliğinde, ailelerimizin desteğiyle bilgiyi, erdemi ve cesareti kuşanarak ülkemizin yarınlarına bir güneş gibi doğacaksınız. Şimdi hayallerinizin peşinde koşma, hedeflerinize adım adım yürüme vaktidir. Yolunuz, bahtınız ve geleceğiniz aydınlık olsun.

Değerli velilerimiz, eğitim ailede filizlenen, okulda yeşeren ve hayat boyu sürüp giden bir yolculuktur. Bu yolculukta sizler evlatlarımızın ilk öğretmenleri, en güvenilir rehberleri ve en büyük destekçileri olarak onların başarısında kritik bir rol üstleniyorsunuz. Sizlerin sevgisiyle beslenen, ilgisiyle şekillenen her evladımız okullarımızda daha güvenle adım atıyor, daha büyük hayaller kuruyor. Aile ve okul ortak bir dil konuşur, ortak bir ufka bakarsa büyük başarılar kaçınılmaz olur. Evlatlarımızın yetişmesindeki bu müşterek çabamızı önümüzdeki dönemde de aynı azim ve istikrarla devam ettireceğiz."