İzmir'de trafik kazasında ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kazada hayatını kaybedenler arasında Özcan Özer ve eşi Sibel Özer'in yanı sıra yaralanan oğulları Ali Alperen Özer de bulunuyordu. Kazaya neden olan sürücü ise jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İzmir'in Menderes ilçesinde, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi. Özcan Özer (57) ve eşi Sibel Özer'in (54) hayatını kaybettiği kazada yaralanan oğulları Ali Alperen Özer (18) de kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada otomobile çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Y.K. ise jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Y.K.'nın önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.Kadir ÖZEN / İZMİR, -