İzmir'de otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken sele kapıldı: 2 ölü

Torbalı ve Marmaris'in ardından bir acı haber de İzmir'in Menderes ilçesinden geldi. Bir otomobil, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldı. Otomobilde bulunan 4 kişiden 2 kişi kurtulurken, 2 kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Menderes ilçesinde, dün akşam etkili olan sağanak sırasında dere üzerindeki köprüden geçerken sel sularına kapıldığı öne sürülen otomobildeki 4 kişiden 1'i kendi imkanlarıyla kurtulurken, 2 kişi öldü, 1 kişi ise kayboldu.

OTOMOBİL SEL SULARINA KAPILDI

Kent genelinde dün etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuzluk etkiledi. Menderes ilçesi Oğlananası Mahallesi Kısık Sanayi yolunda içerisinde 4 kişinin bulunan otomobil, dere üzerindeki köprüden geçerken iddiaya göre, sel sularına kapıldı.

1 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Sel sularının önüne katıp sürüklediği otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, AFAD ekipleri sevk edildi.

2 KADININ CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı arama-kurtarma çalışmalarında biri dere yatağı, diğeri ise otomobilde 2 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

OLAYDAN SAĞ KURTULMUŞ

4 kişinin bulunduğu otomobilde 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken; 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ise kaybolmuştu. Kayıp olarak aranan kişinin olaydan sağ kurtulduğu ve bölgeden uzaklaştığı belirlendi. Jandarma ekipleri yaptığı çalışmayla söz konusu bu kişiye ulaştı. Bunun üzerine bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına son verildi.

TORBALI VE MARMARİS'TEN DE ACI HABERLER GELMİŞTİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde de sağanak sonrası kamyonet sürücüsü Mehmet Ekinci, alt geçitte su altında kalan aracında yaşamını yitirmişti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde de dereden otomobiliyle geçerken sel sularına kapılan belediye temizlik işçisi Zekeriya Şahin ölü bulunmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
