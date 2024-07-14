İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı verdiği 29 şüpheliden aralarında bir daire başkanı ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin de bulunduğu 15'i emniyete getirildi.

29 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, gözaltı kararı bulunan 29 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNE SEVK EDİLDİLER

Çalışma kapsamında şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine getirildi. Burada parmak izi alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

ARALARINDA BİRÇOK KRİTİK İSİM VAR

Gözaltı işlemi tamamlanan şüphelilerin arasında İZSU Kanal Daire Başkanı B.K, Gdz Elektrik Ege Bölge Müdürü ve Operasyon Yetkilisi A.S. ile işletme yöneticisi K.A.F'nin de bulunduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini açıklamıştı.