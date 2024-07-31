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Polisten kaçan şüpheliye vatandaş çelmesi! Yere kapaklanınca yakalandı

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İzmir'de bir şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca film sahnesi gibi sonla bitti. Ekiplerin bir kişiyi kovaladığını gören vatandaş, kaçan şüpheliye çekme takarak düşürdü. Yere kapaklanan adam, polis tarafından yakalanarak gözaltına aldı.

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişi, polislerden kaçan şüpheliyi çelme takıp düşürerek yakalattı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

POLİSİN KOVALADIĞI ŞÜPHELİYE ÇELME TAKTI

Olay, sabah saatlerinde, Mersinli Mahallesi 1'inci Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Denetim yapan trafik polisleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobildeki şüpheli, araçtan inip kadın polislerden kaçtı.

Polisler, şüpheliyi takibe aldı. Yoldan geçen kişi ise koşan şüpheliyi görüp çelme takarak düşürdü. Şüpheli, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelinin, kızına şiddet uyguladığı ve hakkında daha önce işlediği bir suç nedeniyle yakalama kararı bulunduğundan polisten kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konak İzmir Güvenlik Yakalama Suç Güncel Haberler

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