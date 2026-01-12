'İzmir'de poliklinik hizmetlerinin yüzde 87'si kamu hastanelerinde'

İZMİR İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, İzmir'de sağlık tesislerine müracaat sayılarına bakıldığında 2025 yılı için tüm basamaklarda yoğun başvuru bulunduğuna dikkati çekip, "Üniversitelerde yüzde 5, özellerde yüzde 7 hasta yoğunluğu var. 2025 yılındaki poliklinik hizmetlerinin yüzde 87'sini kamu hastaneleri vermiştir" dedi.

İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensupları ile bir araya gelip, İzmir'de 2025 yılı boyunca yürütülen sağlık hizmetleri ile güncel çalışmaları değerlendirdi. Sağlık Müdürü Kul, göreve geldiği özellikle son 4,5 ay içinde sahada ayak basmadık yer bırakmadıklarını belirtip, "Hastanelerimizi, ilçe sağlık müdürlüklerimizi ve ağız diş sağlığı merkezlerini tek tek ziyaret ettik. Çalışanlara pozitif motivasyon sağlamaya çalıştık. Vatandaşlarla diyaloğa girdik. Sorunları dinledik. Bizim ve idareci arkadaşlarımızın tamamının yaptığı ziyaretlerde iletişimi güçlendirmeyi esas aldık. Yerinde tespit yapmaya çalıştık. Sahada olmanın avantajı hızlı müdahale ve ekonomik kararları getirdi. 2026 yılını idarecilerle yaptığımız toplantı neticesinde saha ziyaretleri yılı ilan ettik. Ben ve ekip arkadaşlarım haftanın her günü sahada olacağız" dedi. İzmir'de nüfus artış hızının 3,1 olduğunu ifade eden Müdür Kul, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi en az 3 çocuk talebi aslında buradan geliyor. Çünkü ülkemizdeki nüfus artış hızımız yavaş. İzmir daha az doğurganlığa sahip bir ilimiz. Nüfus artış hızını destekleyici olmak durumundayız. İzmir'de yaşlı nüfus oranı Türkiye'nin üzerinde. Sağlık hizmetine en çok ihtiyaç duyan yaş grubu bu grup" diye konuştu.

'ÖZELLER VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN ALDIĞI YÜK YÜZDE 12 CİVARINDA'

İzmir"de tüm ile eşit hizmet verecek şekilde her ilçede sağlık kuruluşu olduğunu ifade eden Kul, "Özellikle merkezdeki yoğunluğa cevap verecek şekilde üniversiteler, eğitim araştırma hastaneleri ve şehir hastanemiz var. Sağlık kurum ve kuruluşlarımız ile özel sağlık kuruluşlarımız il genelinde hizmet veriyor. 392 aile sağlık merkezinde bin 524 aile hekimi ile güçlü bir birinci basamak sağlık hizmet veriyoruz. 9 tane göçmen sağlığı merkezimiz var. Dokuz verem savaş dispanserimiz var. İzmir'de 29 özel hastane var. Bunların sayıları önümüzdeki yıllarda artacak. Sağlık tesislerine müracaat sayılarına bakıldığında 2025 yılı için tüm basamaklarda yoğun başvuru var. Üniversitelerde yüzde 5, özellerde yüzde 7 hasta yoğunluğu var. 2025 yılındaki poliklinik hizmetlerinin yüzde 87'sini kamu hastaneleri vermiştir. Özeller ve üniversite hastanelerinin aldığı yük yüzde 12 civarındadır" dedi.

Her aile sağlığı merkezinde farklı sayılarda aile hekimliği birimi bulunduğunu anlatan Kul, şöyle devam etti: "2025 yılı içinde aile hekimliği birimimizi yüzde 6.5 oranında arttık. Koruyan sağlık modelinde birinci basamak sağlık hizmetlerini önemsiyoruz. Aile hekimlerinin görevi çok önemli. Sayılarını arttırmaya çalışıyoruz. Aile hekimine düşen nüfus sayısı azalırsa daha kaliteli hizmet verebiliriz. Aile hekimliği birimi başına düşen nüfusu 2 bin 700'e düşürmek istiyoruz. Acil sağlık hizmetlerinde helikopter ve uçak ambulansımız da çalışıyor. 2025 yılında 273 vatandaşı helikopterlerle merkez hastanelere getirdik. Buraya hasta gelmesi için 20 kez, İzmir'den hastanın nakli için de 5 kez uçak ambulansı kullanıldı. Acil sağlık hizmetleri başkanlığımızda evde sağlık hizmetleri birimimiz var. 2025 yılı içinde 180 bin 310 hastaya evde sağlık hizmeti verildi."

İZMİR'DE AKILLI BİLEKLİK UYGULAMASI

İzmir'de 2025 yılı içinde başlatılan afetlerde akıllı bileklik uygulaması ile sağlık hizmetlerinde dijital dönüşümü hızlandırdıklarını kaydeden Kul, uygulamanın yaklaşık 5 aydır pilot il olarak hayata geçirildiğini söyledi. Kul, "Afetlerde akıllı bileklik uygulamasını Türkiye'de pilot il olarak ilk biz uyguluyoruz. Asrın felaketinde yaralılar farklı illere sevk edildi. Kendini ifade edemeyen yaralıların nerede olduğunu bulmak sorundu. Amaç yaralıların ulusal sağlık sistemine kaydı sağlanarak tedavisinin tamamlanmasına kadar takip edilmesini ve kayıtların bulunmasını sağlamaktı. Bu sistemle 112 ambulansı ya da UMKE tarafından müdahale edilmiş vakalara bir karekodu bulunan bileklik takılıyor. Kişinin fotoğrafı ekleniyor. Gittiği hastanede sağlık çalışanı tarafından karekod taranıyor ve pilot uygulama olarak ilimizde yaklaşık 90 bin vatandaşımıza bu akıllı bileklik takıldı. Afetlerde dijital olarak kullanım için hazır hale getirildi" dedi.

'AŞI KARARSIZLIĞI SOSYAL MEDYA ETKİSİYLE ARTIYOR'

Bu yıl İzmir'e kazandırılan 45 acil yardım ambulans kapasitesi ile müdahale hızının arttığına dikkati çeken Kul, 155 mevcut ambulansa 45'in de eklenmesiyle toplam ambulans sayısının 200'e yükseldiğini anlattı.

Konuşmasında kentteki aşılanma oranları hakkında da bilgi veren Kul, şöyle devam etti: "Bir çocuğun bile aşılanmamasını istemeyiz. Aşı kararsızlığı ve reddi sosyal medyanın etkisiyle artış gösterebiliyor. Aşıların içinde zehirli maddeler varmış, yeterince test edilmiyormuş, kısırlık yapıyor genetiği bozuyormuş. Bunların tamamı çürütülmüş iddialardır. İzmir'de yüksek bağışıklama oranımız var. Ama aşı kararsızlığı sosyal medya üzerinden provoke ediliyor."