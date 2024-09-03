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İzmir'de PKK/KCK/YPG/PYD üyesi yakalandı

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İzmir'de, Irak'ın Şengal bölgesinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'nin Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 örgüt üyesi yakalandı.

İZMİR'de, Irak'ın Şengal bölgesinde faaliyet yürüten bölücü terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD'nin Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen 1 örgüt üyesi yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde,  PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Irak'ın Şengal bölgesinde faaliyet yürüten ve silahlı terör örgütünün Avrupa yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi A.S.'nin İzmir'de olduğu belirlendi. Bunun üzerine, İzmir ve Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda örgüt üyesinin saklandığı adres tespit edildi. Adresin çevresini ablukaya alan jandarma, baskın düzenledi. Saklandığı adreste yakalanan örgüt üyesi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Yakalama Politika Güncel Şengal Terör İzmir Irak YPG Kck PKK

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