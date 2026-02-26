Haberler

3 çocuk annesi, çocuklarına yemek götürürken kazada öldü

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 45 yaşındaki Burcu Tek, okuldaki çocuklarına yemek götürürken hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalleli yolu trafiğe kapattı ve güvenlik güçleri ile arbede yaşandı.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 3 çocuk annesi Burcu Tek (45), hayatını kaybetti. Tek'in okuldaki çocuklarına yemek götürdüğü sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Kuşçuburun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Y.B.'nin kontrolünü yitirdiği 35 FS 692 plakalı otomobil, kaldırıma savruldu. Otomobil, bu sırada kaldırımda yürüyen Burcu Tek'e ardından park halindeki araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 çocuk annesi Tek'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Burcu Tek'in, okuldaki çocuklarına yemek götürmek için evden çıktığı öğrenildi.

YOLU KAPATAN MAHALLELİYE MÜDAHALE

Kazanın ardından mahalleli, bölgede sık sık kaza meydana geldiğini söyleyerek yolu trafiğe kapattı. İlçe kaymakamının mahalleye gelmesini beklediklerini belirten grup, jandarma ve trafik polisleri tarafından yolu açmaları konusunda uyarıldı. Daha sonra mahalleli ile güvenlik güçleri arasında arbede çıktı. Ekipler, kalabalığa biber gazıyla müdahale etti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil sürücüsü Y.B. gözaltına alındı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

