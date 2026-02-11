Haberler

İzmir'de Fabrika İşçisi Silahlı Saldırıda Öldürüldü, 16 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
İzmir'in Bornova ilçesinde bir fabrikanın işçisi olan Sinan Ümit'in ölümüne neden olan silahlı saldırı sonrası 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütü tarafından yönlendirildiği belirlendi.

İZMİR'in Bornova ilçesinde fabrika işçisi Sinan Ümit'in (23) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin soruşturmada 16 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin organize şekilde hareket ettikleri, Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün verdiği talimat doğrultusunda Ümit'i öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Şubat'ta günü saat 06.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olan Sinan Ümit'e, evinden işe gitmek için çıktığı sırada otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Ümit, kanlar içerisinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ümit, ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit, burada kurtarılamadı.

AYDIN'DA 4 KİŞİ YAKALANDI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftliğe İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 Şubat'ta düzenlenen operasyonda; çiftlik sahibi C.P. ile çiftlikte saklanan İ.B., B.T. ve E.M. gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Polis, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.'nin Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatı doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiğini belirledi. Bunun üzerine suç örgütünün diğer mensuplarına da operasyon düzenlendi. 12 şüpheli, daha gözaltına alındı.

ORGANİZE ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLER

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, organize şekilde hareket ettikleri belirlenen C.P., E.M., İ.B. ve B.T.'nin de aralarında olduğu toplam 16 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantılı tüm şüphelilerin yakalandığı, dosya kapsamında firari olarak aranan kimsenin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
