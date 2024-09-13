İzmir'de Okul Servislerine Denetim

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul servisleri ve sürücülerine yönelik kontrollerini bu yıl da sürdürüyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 bin aracın kontrol edildiğini ve korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 303 aracın trafikten menedildiğin belirten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde herhangi bir kazaya karışmadan seyahatlerini tamamlayabilmeleridir. Bu anlamda velilerimizin gönüllerinin rahat olmalarını istiyoruz dedi.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başladı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde öğrenci servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi. 2024-2025 yılı eğitim- öğretim döneminin başlamasıyla birlikte il genelinde gerçekleştirilen denetimlere 111 ekip, 50 şahin ve 54 yaya personel olmak üzere toplam 548 personel katıldı. Denetimler hem karadan hem de havadan yapıldı. Hafta boyunca süren kontrollerde 1905 okul servis aracı ve sürücüsünün kontrol edildiği, 122 trafik idari para cezası düzenlendiği belirtildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu, İl genelinde 6 bin 361 servis aracımız var. Özellikle okullara taşımacılık yapan servislere yönelik okulların açıldığı günden itibaren denetimlerimiz devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yaklaşık 17 bin araç kontrol edildi. Bunlardan 6 bin 320'sine muhtelif maddelerden eksiklikleri tespit edilenlere yasal işlem uygulandı. Korsan taşımacılık yaptığını tespit ettiğimiz 303 araç trafikten menedilmiştir. Eş zamanlı il merkezinde özellikle 'ikiz plaka' tabir ettiğimiz birden fazla plaka oluşturarak yasadışı faaliyet gösteren 58 araç ile ilgili de adli ve idari işlemler başlatıldı. Bunlar denetim boyutunda yaptıklarımız. Eğitim boyutunda ise bu anlamda formasyonu olan personelimizce geçen dönem 200 bin öğrencimize bilgilendirme yapılmıştır. Bunun haricinde 2 bin servis araç sürücüsüne de dikkat etmesi konular donanımlı personelimizce hatırlatılmıştır dedi. Kent genelinde yapılan denetimlerde gerçekleştirilen kontroller hakkında da bilgi veren Özsagulu, Öncelikli olarak hem aracın donanımsal olarak hem de sürücünün yeterlik anlamında tüm belgeleri arkadaşlarımız tarafından kontrol edilmektedir. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde herhangi bir kazaya karışmadan seyahatlerini tamamlayabilmeleridir. Bu anlamda velilerimizin gönüllerinin rahat olmalarını istiyoruz diye konuştu.

Haber Kadir ÖZEN- Kamera Tekin GÜRBULAK İZMİR,