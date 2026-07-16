Öğretmen Hakları Mücadelesi: Gözaltılar Protesto Edildi

(İZMİR) - Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi'nin Ankara'da öğretmenlere yönelik gözaltıları protesto etmek amacıyla düzenlediği basın açıklamasında, Sendikanın İl Meclis Üyesi Can Derdiyok, "Bu mücadele, eğitimin kamusal bir hak olarak kalmasının; çocukların nitelikli eğitime erişebilmesinin; öğretmenlik mesleğinin onurunun korunmasının mücadelesidir" dedi.

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi, Ankara'da taban maaş hakkı ve mülakat mağduriyeti ile alakalı devam eden eylemlere destek vermek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamaya TİP de destek verdi.

Sendika üyeleri, "Korkumuz yok, hakkımız almadan geri dönüş yok", "Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa" sloganlarıyla Ankara'da öğretmenlere yönelik şiddet ve gözaltıları protesto ettiler.

Sendika adına açıklamayı Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası İzmir Şubesi İl Meclis Üyesi Can Derdiyok yaptı.

"SORUMLULUK SÜREKLİ EL DEĞİŞTİRİYOR"

Ankara'daki eylemde öğretmenlerin haklarını ararken şiddete maruz kaldığını söyleyen Derdiyok şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede öğretmenler, haklarını anlatacak bir muhatap bulamıyorsa yalnızca çalışma yaşamı değil, hukuk devleti de yara almış demektir. Biz özel sektör öğretmenleri ve mülakat mağduru öğretmenler olarak aylardır aynı soruyu soruyoruz: Bu ülkenin öğretmenlerinin sorunlarını kim çözecek? Güvenceli çalışma istiyoruz. Taban maaş hakkı istiyoruz. Çalışma hakkımızın mülakatlarlarla gasp edilmesinin son bulmasını istiyoruz. Ancak her başvurduğumuz kapıda aynı manzarayla karşılaşıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı, mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin çalışma koşullarına ilişkin sorumluluğunu ekonomik gerekçelere, vergi düzenlemelerine ve başka kurumlara havale ediyor. Diğer kamu kurumları ise yeniden Milli Eğitim Bakanlığı'nı işaret ediyor. Sorumluluk sürekli el değiştiriyor, sömürü ise olduğu yerde kalıyor."

"O ALANDA YALNIZCA ANNELER YOKTU"

Milli Eğitim Bakanlığı'na yürümek isteyen öğretmenler polis ablukasına alındı. Arkadaşlarımız darp edildi, yere yatırıldı, sürüklendi ve gözaltına alındı. Öğretmenler, annelerinin gözleri önünde şiddete maruz bırakıldı. Anneler darp edildi. O alanda yalnızca öğretmenler yoktu. O alanda çocuklar, anneler vardı. O alanda bu ülkenin geleceği vardı. ve o geleceğe, şiddet gösterildi. Barikatın içinde kalan tek bir kişi dahi bırakılmadan herkes gözaltına alındı. Toplam 51 arkadaşımız gözaltına alındı. Barikatın dışında kalanlar ise ailelerinden ve mücadele arkadaşlarından zor kullanılarak koparıldı, polis çemberi içine alındı. Hak arayan yurttaşları düşman gibi gören, onları ablukaya alan ve şiddet uygulayan anlayış, yalnızca öğretmenlerin değil toplumun tüm demokratik kazanımlarının karşısındadır."

"KAMUSAL EĞİTİMİN ZAYIFLADIĞI YERDE BEDELİ TOPLUM ÖDER"

Öğretmenlerin ülkenin geleceği olduğunu savunan Derdiyok şunları söyledi:

"Bugün bu değerleri yeni kuşaklara aktarmakla yükümlü olan öğretmenlerin, aynı değerleri kullanmaya çalıştıkları için şiddete uğraması; yalnızca eğitim emekçilerine değil, eğitimin kendisine yönelmiş bir saldırıdır. Çocuklara hukuk devletini anlatan öğretmenlerin hukuksuzluğa maruz bırakıldığı, hak ve özgürlükleri öğreten öğretmenlerin en temel hakları engellendiği, demokrasiyi anlatan öğretmenlerin demokratik haklarını kullanamadığı bir ülkede eğitimin niteliğinden söz edilemez. Çünkü güvencesiz öğretmen, yalnızca ekonomik olarak yoksullaştırılmaz; mesleki itibarı da zedelenir. Mesleki itibarı zedelenen öğretmenin olduğu yerde kamusal eğitim güç kaybeder. Kamusal eğitimin zayıfladığı yerde ise bedeli bütün toplum öder."

"BU MÜCADELE MESLEK ONURUNUN KORUNMASI MÜCADELESİDİR"

Biz tam da bu yüzden mücadele ediyoruz. Bu mücadele yalnızca özel sektör öğretmenlerinin taban maaş mücadelesi, mülakat mağdurlarının adalet mücadelesi değildir. Bu mücadele, eğitimin kamusal bir hak olarak kalmasının; çocukların nitelikli eğitime erişebilmesinin; öğretmenlik mesleğinin onurunun korunmasının mücadelesidir. Bugün bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Öğretmenlere ve ailelerine yönelik şiddetin sorumluları hakkında etkili soruşturma yürütülmelidir. Özel sektör öğretmenlerinin taban maaş hakkı yasal güvence altına alınmalıdır. Mülakat mağduriyetine son verilmelidir. ve en önemlisi; öğretmenlerin taleplerini birbirine havale eden değil, bu talepleri çözmek için sorumluluk alan bir kamu iradesi derhal ortaya konulmalıdır. Çünkü öğretmenin hakkını savunmak, çocukların eğitim hakkını savunmaktır. Haklı mücadelemizden, dayanışmamızdan ve umudumuzdan vazgeçmeyeceğiz."

KİPER: "ÖĞRETMENLERİMİZİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Öğretmenlere destek vermek adına açıklamada konuşan TİP İzmir İl Başkanı Osman Kiper de şöyle konuştu:

"Şunu biliyoruz ki MESEM nasıl bu iktidarın ihtiyacı olan bir şeyse, özel okul öğretmenlerimize de insanca bir ücret vermemek, kamuda çalışan öğretmenlerimize aynı maaşı vermemek de bu devletin en ihtiyacı olduğu şeydir. Nedir o? Çocuklarımızı sömürmek, onlara o ders verecek öğretmenleri sömürmek. Bu sistem ve devlet bizlerin kanından, gözyaşından ve terinden besleniyor. 51 tane öğretmenimiz bugün Ankara'da yaka paça sürüklenerek gözaltına alındı. Öğretmenlerim sizlerin çocuklarını okutan öğretmenler taban maaşı için, insanca bir atama için, insanca bir maaş için bugün gözaltına alındı. Ama hesap sorması gereken patronlar var ya, o patronlardan daha büyük hesap sorması gerekenler var. Bugün bizlere Ankara'da aslında gözaltına alınan Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, asıl siz hesap vereceksiniz. Öğretmenleri böyle insanlık dışı bir yaşama mahrum bırakamayacaksınız. Öğretmenlerimizin, hocalarımızın sonuna kadar arkasındayız."

Kaynak: ANKA