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İzmir'de köprüden düşerek 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda şoförün stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı

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İzmir'de hastane ziyareti için yola çıkan otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprüden düştü. Olayda Gülistan Fidan (48), Sadiye Bulut (72) ve Samire Kaya (48) yaşamını yitirirken, sürücü Sibel Bulut (42) ve Fatma Öner (35) yaralandı. Kazanın ardından yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

İZMİR'de, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde olduğu otomobilin köprüden düştüğü kazada ölen Gülistan Fidan (48) ve Sadiye Bulut (72) İzmir'de, Samire Kaya (48) ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Konak ilçesi İkiçeşmelik Caddesi Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Hastane ziyaretine gidenlerin içinde olduğu 35 CBA 796 otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (42), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battıçıktısına düştü. Otomobildeki Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan hayatını kaybederken; sürücü Bulut ile yanındaki Fatma Öner (35) ise yaralandı. Ölen 3 kişinin de arka koltukta oturdukları ve ev kadını oldukları belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'OTOMOBİL ÖNÜME DÜŞTÜ'

Kurye Kubilay Beceren (30), "Battıçıktıda ilerlerken bir anda yukarıdan otomobil önüme düştü. Yardımcı olmaya çalıştık. 2'si sağdı. Otomobil üzerime düşebilirdi" dedi.

STAJYER SÜRÜCÜYMÜŞ

Kazada yaralanan sürücü Sibel Bulut ve yan koltukta oturan Fatma Öner'in hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Sürücü Bulut'un, 1 yıllık ehliyetinin bulunduğu ve stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı.

FRENE BASMIŞ, TUTMAMIŞ

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Otomobilin giriş yönünde herhangi bir fren izine rastlanmadı. Sürücü Sibel Bulut'un ilk ifadesinde, frene bastığını ancak tutmadığını söylediği öğrenildi. Herhangi bir teknik hatanın olup olmadığının tespiti için otomobilde uzmanlar tarafından inceleme yapılacağı belirtildi.

Öte yandan Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Gülistan Fidan'ın cenazesi, öğle vakti Kadifekale Hava Şehitliği Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Fidan, Buca ilçesindeki Kaynaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sadiye Bulut İzmir'in Menderes ilçesinde, Samire Kaya ise memleketi Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de köprüden düşerek 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda şoförün stajyer sürücü olduğu ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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