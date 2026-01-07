Haberler

İzmir'de üniversite öğrencilerinin kişisel verilerinin yayımlanmasına ilişkin 3 kişi yakalandı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması nedeniyle 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon, Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerine ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilerek yayımlandığının tespit edilmesi üzerine 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve yayılması ile bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilmez kılma" ve "sisteme veri yerleştirme" suçları kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Sakarya ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

Soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
