İzmir'de kaybolan kadının cesedine ulaşıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde evine dönmeyen kadının cesedine ulaşıldı.

Beyler Mahallesi'ndeki evinden dün yürüyüş yapmak için çıkan Güler Kara'nın (72) dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine haber verdi.

Kadını bulmak için çalışma başlatan jandarmaya, AFAD ve AKUT ekipleri de eşlik etti.

Kadının cesedi, mahalle girişine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulundu. Ceset, kadının ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kara'nın yaklaşık 5 ay önce kızı, damadı ve torunları ile Beyler Mahallesi'nde oturmaya başladığı öğrenildi.