İzmir'de Kanserli Çocuklar İçin Renkli Balonlar Gökyüzüne Uçtu

İzmir'de Kanserli Çocuklar İçin Renkli Balonlar Gökyüzüne Uçtu
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İzmir Şehir Hastanesi'nde düzenlenen etkinlikte, kanser tedavisi gören çocuklar için yüzlerce kişi rengarenk balonlar bıraktı. Gönüllüler, çocukların moral bulması amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirirken, katılımcılar şarkılar eşliğinde balonları gökyüzüne uçurdular.

İzmir'de kanser tedavisi gören çocukların hayalini gerçekleştirmek için yüzlerce kişi gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

İzmir Şehir Hastanesi otoparkında, çocuk onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Rengarenk balonlarıyla buraya gelen yüzlerce kişi, şarkılar eşliğinde gökyüzüne balonları uçurdu.

Kanser hastası çocuklar, hastane odalarının penceresinden balonları seyretti.

Minikler, kendilerine tezahürat yapan kalabalığa el sallayarak şarkılara ritim tuttu.

Organizasyonu düzenleyen gönüllülerden Berrin Güner, kanser hastası Erhan Bolat'ın annesinin sosyal medyadan yaptığı çağrıya karşılık vermek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Güner, "Erhan'ın annesi sosyal medyada 'Biz bu bayram hastanedeyiz. Ali Asaf gibi uçurtma uçuralım mı, camdan seyrederiz' paylaşımı yapmıştı. Daha sonra bir diğer hasta çocuğumuz İlayda Erkan'ın ailesi bize ulaştı. Yavrularımız balon uçurmak istediler. Tedavi sürecindeler ve morale en çok onların ihtiyaçları var. Sağ olsun, İzmirliler buraya geldi ve balonlarımızı uçurduk. Tüm yavrularımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Etkinliğe Manisa'nın Turgutlu ilçesinden katılan Kübra Çakır, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kanseri yenen Ali Asaf Demir için İstanbul'daki gökyüzüne balonlar bırakma etkinliğine katılamadıkları için çok üzgün olduğunu dile getiren Çakır, "Tüm çocuklar sağlıklı olsun, benim de iki evladım var. Çocuklar güzel bir ülkede yaşasınlar, hiç hasta olmasınlar ve hep sağlıklı olsunlar istiyorum. Gelecekleri güzel olsun." ifadelerini kullandı.

Katılımcılardan Yağmur Akyüz ise sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirterek "Böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için gurur duyuyorum. Çocuklarımla buraya geldiğim için çok mutluyum. Tedavisi sürecindeki çocuklarımıza destek olmak ve onları yalnız bırakmamak adına buradayız. İnşallah onları mutlu etmişizdir. Bu bayramın onların bayramı olmasını istedik." diye konuştu.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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