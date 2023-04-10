İzmir'de kadın cinayeti davası başladı

Eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i öldürmek suçundan yargılanan Kaffar Yeğin ilk kez hakim karşısına çıktı. Yeğin'in boşanma davası açtığı eşi, tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunmuştu. Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir dava daha açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü.

İZMİR'de eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i (52) tasarlayarak öldürmek suçundan yargılanan Kaffar Yeğin (59), ilk kez çıktığı hakim karşısında silahın kazara ateş aldığını, eşinin vurulduğunu bile anlamadığını söyledi.

Bornova ilçesi Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi sahibi, 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, geçen yıl 22 Ekim'de, iş yerine gitti. Saat 00.30 sıralarında gittikleri iş yerinde Yeğin'i kanlar içerisinde bulan yakınlarının haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde tabancayla vurulan Yeğin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, şüpheli olarak Yeğin'in boşanma davası açtığı, ikinci eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı.

Tanıkların da dinlenmesini ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen 'ısrarlı takip' davasının yargılamayı uzatacağı gerekçesiyle, dosyaya eklenme talebini reddine karar verdi. Sanığın üzerinde bulunan paranın iade edilmemesi talebini de reddeden Mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada esas hakkında mütalaa hazırlanacağını belirtip, duruşmayı erteledi.