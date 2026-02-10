Haberler

İzmir'de "IBAN'ını kullandırma suça ortak olma" konferansı düzenlendi

İzmir'de 'IBAN'ını kullandırma suça ortak olma' konferansı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de, "IBAN'ını kullandırma suça ortak olma" konferansında, bilişim dolandırıcılığı suçlarındaki artışa işaret edilerek, hesap ve IBAN bilgilerini menfaat karşılığında paylaşan kişilerin suça yardım kapsamında işlem gördüğü bildirildi.

İzmir'de, "IBAN'ını kullandırma suça ortak olma" konferansında, bilişim dolandırıcılığı suçlarındaki artışa işaret edilerek, hesap ve IBAN bilgilerini menfaat karşılığında paylaşan kişilerin suça yardım kapsamında işlem gördüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile bilişim suçlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Konferansın ardından gazetecilere açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bilişim suçlarında ciddi artış yaşandığını, bunun internet ve siber alanın genişlemesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Hızlı ve kolay yoldan para kazanıp zengin olmak isteyen kişilerin dolandırıcıların ağına düştüğünü belirten Yeldan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz arasında yasa dışı bahis başta olmak üzere kumar ve diğer suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması yine kara paranın aklanması gibi suçlardan bilişim dolandırıcıları, hesap ve IBAN bilgilerine ihtiyaç duymakta. Bu da kendi yaptıkları suçların, yaptırımsız kalmalarını sağlamak amacıyla bu IBAN bilgilerini kullanmaktadırlar. Menfaat karşılığında bu hesap bilgilerini bir başkasına verenler bundan suça yardım etmekten dolayı işlem görmekte. Bu noktada gençlerimizi suçtan korumak için İzmir Adliyesi olarak bir sorumluluk aldık. Biz bu çalışmalarımızın suçun işlenmesinin önlenmesine çok ciddi katkı sunacağına inanıyoruz."

Yeldan, IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişilere yönelik soruşturmaların sürdüğünü ve bu kapsamda yürütülen dosyaların sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor