İzmir'de 'IBAN'ını kullandırma suça ortak olma' konferansı düzenlendi

İzmir'de, "IBAN'ını kullandırma suça ortak olma" konferansında, bilişim dolandırıcılığı suçlarındaki artışa işaret edilerek, hesap ve IBAN bilgilerini menfaat karşılığında paylaşan kişilerin suça yardım kapsamında işlem gördüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, güvenli ve bilinçli internet kullanımı ile bilişim suçlarına ilişkin sunumlar yapıldı.

Konferansın ardından gazetecilere açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bilişim suçlarında ciddi artış yaşandığını, bunun internet ve siber alanın genişlemesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Hızlı ve kolay yoldan para kazanıp zengin olmak isteyen kişilerin dolandırıcıların ağına düştüğünü belirten Yeldan, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz arasında yasa dışı bahis başta olmak üzere kumar ve diğer suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması yine kara paranın aklanması gibi suçlardan bilişim dolandırıcıları, hesap ve IBAN bilgilerine ihtiyaç duymakta. Bu da kendi yaptıkları suçların, yaptırımsız kalmalarını sağlamak amacıyla bu IBAN bilgilerini kullanmaktadırlar. Menfaat karşılığında bu hesap bilgilerini bir başkasına verenler bundan suça yardım etmekten dolayı işlem görmekte. Bu noktada gençlerimizi suçtan korumak için İzmir Adliyesi olarak bir sorumluluk aldık. Biz bu çalışmalarımızın suçun işlenmesinin önlenmesine çok ciddi katkı sunacağına inanıyoruz."

Yeldan, IBAN bilgilerini başkalarıyla paylaşan kişilere yönelik soruşturmaların sürdüğünü ve bu kapsamda yürütülen dosyaların sayısının azımsanmayacak düzeyde olduğunu sözlerine ekledi.