Haberler

Hurda otobüsteki yangın kamerada: Abdullah öldü; 3 gözaltı

Hurda otobüsteki yangın kamerada: Abdullah öldü; 3 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde hurdaya ayrılmış bir otobüste çıkan yangında Abdullah Elali(16) yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 arkadaşı gözaltına alındı ve yangının Elali'nin sigarasını söndürmeden atmasından kaynaklandığı öne sürüldü.

İZMİR Çiğli ilçesinde hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında Abdullah Elali (16), yaşamını yitirdi. Geceyi otobüste geçirdikleri belirtilen 3 arkadaşı gözaltına alınırken, yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiğli ilçesi Küçükçiğli Mahallesi Atasanayi Sitesi'nde, saat 06.00 sıralarında park halindeki hurdaya ayrılmış 35 N 2886 plakalı otobüste yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kontrolde Abdullah Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'OTOBÜSE SİGARA ATTI' İDDİASI

Otobüste bulunduklarını söyleyen İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) ifadelerinde, Elali ile arkadaş olduklarını, akşam birlikte vakit geçirdikten sonra otobüsü kaçırdıkları için geceyi hurdaya ayrılmış otobüste geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi. İfadelerinde; yangının Elali'nin sigarasını söndürmeden otobüse atması sonucu çıktığını ve arkadaşlarının araçtan çıkamadığını öne sürdükleri belirtildi. Ayrıca yangını 112 Çağrı Merkezi'ne kendilerinin bildirdiğini söyledikleri kaydedildi. İ.K., A.K. ve P.Ö. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Öte yandan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar