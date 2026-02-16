Hurda otobüsteki yangın kamerada: Abdullah öldü; 3 gözaltı

İZMİR Çiğli ilçesinde hurdaya ayrılmış otobüste çıkan yangında Abdullah Elali (16), yaşamını yitirdi. Geceyi otobüste geçirdikleri belirtilen 3 arkadaşı gözaltına alınırken, yangın güvenlik kamerasına yansıdı.

Çiğli ilçesi Küçükçiğli Mahallesi Atasanayi Sitesi'nde, saat 06.00 sıralarında park halindeki hurdaya ayrılmış 35 N 2886 plakalı otobüste yangın çıktı. Otobüsten yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Kontrolde Abdullah Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız beden otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'OTOBÜSE SİGARA ATTI' İDDİASI

Otobüste bulunduklarını söyleyen İ.K. (15), A.K. (16) ve P.Ö. (17) ifadelerinde, Elali ile arkadaş olduklarını, akşam birlikte vakit geçirdikten sonra otobüsü kaçırdıkları için geceyi hurdaya ayrılmış otobüste geçirdiklerini söyledikleri öğrenildi. İfadelerinde; yangının Elali'nin sigarasını söndürmeden otobüse atması sonucu çıktığını ve arkadaşlarının araçtan çıkamadığını öne sürdükleri belirtildi. Ayrıca yangını 112 Çağrı Merkezi'ne kendilerinin bildirdiğini söyledikleri kaydedildi. İ.K., A.K. ve P.Ö. gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Öte yandan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma sürüyor.