İzmir'de güvercin uçururken vurulan adam hayatını kaybetti

İZMİR'in Buca ilçesinde, aynı mahallede yaşayan Haydar A. tarafından göğsünden tabancayla vurularak öldürülen Orhan Mızrak'ın (45) çatıda güvercin uçururken saldırıya uğradığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/44 Sokak'ta meydana geldi. Orhan Mızrak, oturduğu binada, henüz belirlenemeyen nedenle aynı mahallede yaşayan Haydar A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Mızrak, yardım istemek için apartmanın merdivenlerinden inip, sokağa çıktı. Mızrak kanlar içerisinde yere yığılırken, Haydar A. ise hızla uzaklaştı.

Polis, kaçan şüpheli Haydar A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.