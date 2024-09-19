İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar, "Kahramanlarla yürüyoruz" etkinliği kapsamında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki törende Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehit yakını ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, yaptığı konuşmada Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu vurguladı.

Hür yaşamayı ilke edinen Türk milletinin şehit ve gazi olmayı büyük gurur ve onur kaynağı olarak gördüğünü ifade eden Aydın, "Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesi 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' demesinde saklıdır." dedi.

Seferihisar ilçesinde de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetiştin de katıldı.