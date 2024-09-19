Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü, Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gaziler ve vatandaşların 'Kahramanlarla yürüyoruz' etkinliğiyle kutlandı. Şehit yakınları ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının gazilerin fedakarlıklarının sonucu olduğunu belirtti. Seferihisar'da da benzer bir tören düzenlendi.

İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar, "Kahramanlarla yürüyoruz" etkinliği kapsamında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Meydandaki törende Vali Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şehit yakını ve gazi dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Orhan Aydın, yaptığı konuşmada Türk bayrağının özgürce dalgalanmasının şehit ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının eseri olduğunu vurguladı.

Hür yaşamayı ilke edinen Türk milletinin şehit ve gazi olmayı büyük gurur ve onur kaynağı olarak gördüğünü ifade eden Aydın, "Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesi 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' demesinde saklıdır." dedi.

Seferihisar ilçesinde de Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Programa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş ve Belediye Başkanı İsmail Yetiştin de katıldı.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

19 Eylül Gaziler Günü 19 Eylül Gaziler Günü Gündoğdu Meydanı Yerel Haberler Seferihisar Orhan Aydın Etkinlikler Türkiye Güncel Tören Aydın izmir

8 yaşındaki Narin'i nasıl öldürdüler? Rapordaki ayrıntılar kahretti

Narin'i nasıl öldürdüler? Raporda tüyler ürperten detaylar var

 Lübnan'daki saldırılar hükümeti harekete geçirdi! Müstakil siber güvenlik teşkilatı kuruluyor

Lübnan'ı alev alev yakan siber saldırılar hükümeti harekete geçirdi

 AK Parti'nin yerel seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ildeki valiler merkeze çekildi

AK Parti'nin seçimde CHP'ye kaybettiği 3 ilin valisi merkeze çekildi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
TCMB MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI (EYLÜL AYI): MB faiz kararı ne oldu? Faiz artarsa altın ne olur? Mehmet Yalçınkaya neden sinirlendi? MasterChef yeni bölümde ne oldu? Faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül 2024 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? 19 Eylül Merkez Bankası faiz oranı! Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! MB faiz kararı ne oldu? MB politika faizi yüzde kaç? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Instagram'a ne oldu? (19 Eylül) Instagram'a neden girilmiyor? Yemek kartları yeniden sigorta primi muafiyetine alındı! Yemek kartı Danıştay kararı ne, prim muafiyeti olacak mı? Atletico Madrid- Leipzig maçı ne zaman? Atletico Madrid- Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atletico Madrid- Leipzig maçı şifresiz mi? Telefonlar nasıl patlar, uzaktan patlatılabilir mi? İsrail çağrı cihazlarını nasıl patlattı? BİM AKTÜEL KATALOĞU (20 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 20 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });