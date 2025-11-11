İzmir'de Eşi Kocasını Nişanlısına Öldürttüğü İddiasıyla Yargılanıyor

İzmir'in Çiğli ilçesinde Süleyman Budak'ı, kızlarının nişanlısı Adem Güçer'e öldürttüğü iddiasıyla 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar maktul Budak'ın eşi Ayşe Budak, kızlarının nişanlısı Adem Güçer, Doğan Karakuş, Sinan Hazar ile tutuksuz sanık İslam Güçer katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespiti ve iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.

Çiftin kızlarının nişanlısı tutuklu sanık Adem Güçer, emniyetteki ifadelerine katılmadığını, savcılıktaki ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.

Maktul Budak ile karşılaştıktan sonra onun kendisine ağır küfürler ettiğini öne süren Güçer, maktulün aracın içerisinde hamle yapınca yere doğru ateş ettiğini ileri sürdü.

Güçer'e, Budak'ı öldürdükten sonra maktulün karısına "fayansı değiştirdim" yönünde attığı mesaj da soruldu. Bu mesajın emniyetteki ifadesinde "şifre" olarak kullanıldığını aktaran Güçer, yargılama esnasında bunu reddederek, "Maktul benden kardeşini öldürenleri öldürmemi istemişti. Ben de onu öldürmediğim için aramız son zamanlarda kötüydü." dedi.

Maktulün karısı Ayşe Budak ise kocasını sevdiğini, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sinan Hazar da Güçer'in, silahı köy evinde tutmak amacıyla aldığını söylediğini belirtti. Diğer sanıklar da kendilerinin olayla ilgilerinin bulunmadığını ifade etti.

Maktulün ablası müşteki Müzeyyen Akgün de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İslam Güçer'in adli kontrol şartının kaldırılmasına, tutuklu sanık Hazar'ın tahliyesine, diğer tutuklu 3 sanığın ise mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

İzmir'in Çiğli ilçesinde 26 Şubat 2025'te kocasını kızının nişanlısına öldürttüğü iddia edilen eşi Ayşe Budak hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurmaya azmettirme" suçundan 4 yıla, çiftin kızlarının nişanlısı Adem Güçer hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Doğan Karakuş hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 20 yıla, "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan ise 12 yıla, Sinan Hazar için de "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma imal etme" suçundan 12 yıla, Güçer'in kardeşi İslam Güçer hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.