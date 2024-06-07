İzmir'de Bipolar Bozukluğu Olan Adam Eşini Boğarak Öldürdü, Kendini Asarak İntihar Etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, bipolar bozukluğu olduğu ileri sürülen İbrahim Köçer (52), tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i (45) boğarak öldürdükten sonra kendisini asarak intihar etti. Olayın ardından eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaşan çiftin çocuklarından Y.K., (22), "Ben bu manzaraya nasıl unutacağım" diye feryat etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Diyarbakırlı olduğu öğrenilen ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinden İzmir'e taşınan İbrahim Köçer'e, bipolar bozukluk teşhisi konuldu. Özel bir nakliye firmasında çalışan ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı ileri sürülen 3 çocuk babası Köçer, N.K. (26) ve E.K. (9) isimli kızlarını evden gönderip, ardından henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Nurtaç Köçer'i boğarak öldürdü. İbrahim Köçer, olayın ardından evin balkonunda kendisini iple asarak yaşamına son verdi.

'BEN BU MANZARAYI NASIL UNUTACAĞIM'

Babası gibi bir nakliye firmasında çalışan çiftin çocuklarından Y.K., iş çıkışı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Evin içerisinde annesi, balkonda ise babasının iple asılı halde cansız bedenlerini gören Y.K., sinir krizi geçirdi. Y.K.'nın "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım" diye feryatlarını duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Koçer çiftinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.