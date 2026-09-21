Konya Beyşehir'de motor bölümüne giren yavru kedi telefon sesiyle kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, bir otomobilin motor bölümüne giren kedi vatandaş ve polis yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Beyşehir-Antalya kara yolu üzerindeki Öğretmenevi önünde park halinde bulunan otomobilin içerisinden yavru kedi sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, plakasından belirlenerek telefonla iletişime geçilen otomobil sahibinin Antalya'da olduğunu belirtip hemen gelemeyeceğini beyan etmesi üzerine otomobilin motor bölümüne giren kediyi bulunduğu yerden çıkarabilmek için seferber oldu. Ekiplerin uzun süren çabalarına, Öğretmenevi bahçesinde bulunan vatandaşlar ve çevredeki çocuklar ile çekim için adrese gelen basın mensupları da destek verdi.

Süt ve kedi sesiyle kurtarma operasyonu

Bulunduğu yerden bir türlü çıkmayan kediyi ortaya çıkarabilmek için ekipler farklı yöntemler denedi. Otomobilin altına süt ve yiyecek bırakan polisler, bir süre sonra aracın altında görünen kedinin yavru bir kedi olduğunu fark ederek yakalamaya çalıştı. Kedi, yakalanmak istediğini anlayınca park halindeki başka araçların altına kaçtı. Bunun üzerine ekipler cep telefonundan kedi sesi açarak yavru kedinin bulunduğu yerden çıkmasını sağlamaya çalıştı. Polislerin sabırlı bekleyişi ve çabası sonunda işe yaradı. Cep telefonundan yükselen kedi sesiyle ortaya çıkan yavru, yakalanmak istendiği sırada bir kez daha kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevrede bulunan diğer araç sahipleri de otomobillerine girmesinden endişe ettikleri yavru kedinin yakalanabilmesi için polis ekiplerine yardımcı oldu.

Dakikalar sonra yavru kedi kurtarıldı

Uzun süren uğraşların ardından polis ekipleri ve çocukların da yardımıyla yavru kedi yere bırakılan cep telefonundan yükselen kedi sesine doğru geldikten sonra elle yakalanarak bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin dikkati, yavru kedinin gözünde enfeksiyon bulunduğunu da ortaya çıkardı. Çevrede annesine rastlanamayan yavru kedi, tekrar park halindeki araçların içerisine girebileceği ihtimali üzerine polis ekipleri tarafından sahipsiz bırakılmadı. Minik kedi, sağlık kontrolünden geçirilmesi amacıyla önce veteriner hekime götürüldü. Tedavisinin ardından ise polis merkezine götürülerek ekipler tarafından sahiplenileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı