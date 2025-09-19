Haberler

İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bot tespit edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 8'i çocuk 41 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
