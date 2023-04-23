İZMİR'DE 23 NİSAN COŞKUYLA KUTLANDI

İZMİR'de bu yıl 103'üncü yıl dönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Her yaştan öğrencinin meydana akın ettiği programda, çeşitli gösteriler yapıldı.

İzmir'deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, milletvekilleri ve milletvekili adayları, çok sayıda öğretmen, öğrenci ve ailelerin katıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar öğrencilerce göndere çekildi.

'23 NİSAN, GÜÇLÜ İRADENİN YANSIMASIDIR'

Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Yaralarımızı saracak, acılarımızı paylaşarak azaltacağız. Allah, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin. İstiklal mücadelemizin sürdürüldüğü en zorlu günlerde, tüm imkansızlıklara rağmen verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle taçlandıran ecdadımız, 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açmış ve egemenliğimizi tüm dünyaya ilan etmiştir. 23 Nisan 1920; cepheden cepheye koşan Kara Fatma'nın, Yunan'a kan kusturan efelerin efesi Yörük Ali'nin, savaşmayı değil ölmeyi emreden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve nice kahramanların güçlü iradesinin yansımasıdır. Evlatlarımız, ülkemizin onurlu ve yüksek geleceğini müjdelemektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; 'Milletin bağrında tertemiz bir nesil yetişiyor, Türkiye Cumhuriyeti'ni onlara bırakacağım' derken; bu milletin evlatlarındaki kudreti biliyordu. Bu kutlu günün çocuklarımıza armağan edilmesinin en önemli gerekçesi budur" dedi.

Her yaştan 300 öğrencinin türküler söylediği programa, halk da yoğun ilgi gösterdi. Törende çocuklar sahne alıp, bayraklar eşliğinde çeşitli gösteriler yaptı. (DHA)