İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni Düzenlendi

İZMİR'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Meydanı dolduran vatandaşlar, Türk bayrakları ve marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı.

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında Konak Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabının canlı olarak yayınlandığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, 15 Temmuz temalı belgeseller gösterildi, mehteran konseri gerçekleştirildi. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları, dillerinde marşlarla 15 Temmuz şehitlerini andı. Törende konuşma yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu taşıyoruz. Bir yandan daha ömrünün baharındaki gencecik fidanları toprağa vermenin acısını yeniden duyuyor, aynı zamanda da vatanımızı kurtarmanın onurunu yaşıyoruz" dedi.

İzmir'deki tören, Kahramanlık Türküleri konseri, zeybek gösterisi, semazen gösterisi, darbe kalkışmasının ilk görüntülerinden oluşan videoların yayınlanması, tüm camilerde aynı anda sala okunmasıyla gece boyunca devam edecek.