İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan'dan 2025 Hedefleri: Adalet Hizmetlerini Hızlandırmak

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar attıklarını söyledi.

Adliyede düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Yeldan yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Hedeflerinin suçla mücadelenin her alanında etkinliği sağlamak, adalete erişimi hızlandırmak ve mağdurların korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı güçlendirmek olduğunu ifade eden Yeldan, adalet hizmetlerinin mesai saatleri dışında da aksamadan devam ettiğini, mesai saatleri dışında 9 cumhuriyet savcısının nöbetçi olarak görev yaptığını anlattı.

Yeldan Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalarda, 1 Ocak-15 Ekim 2025'te açılan 11 bin 504 soruşturmanın 8 bin 801'i sonuçlandırıldığını ve 627 şüphelinin tutuklandığını kaydederek, terörle mücadelede 2024 yılına kıyasla operasyonel bir sıçrama gerçekleştirildiğini, gözaltı sayısının 581'den 1666'ya, adliyeye sevk edilen şüpheli sayısının 570'ten 1193'e, tutuklanan kişi sayısının ise 170'ten 518'e yükseldiğini aktardı.

Yeldan, ilk defa kurulan Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçlar Bürosunca da açılan 1314 dosyanın 986'sının sonuçlandırıldığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak 2025 yılı boyunca adalet hizmetlerinin hızlandırılması, mağdurların korunması, kamu düzeninin tesisi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı ve kararlı adımlar atılmıştır. Yeni uygulamalarla soruşturma süreçlerinde hız ve etkinlik sağlanmış, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar güçlendirilmiş, suçla mücadelede ise tavizsiz ve kesintisiz bir strateji izlenmiştir. Sadece suçluların cezalandırılmasını değil suçun önlenmesini, mağdurun korunmasını, toplumun huzur ve güven içinde yaşamasını ve adalete olan inancın pekişmesini amaçlayan çalışmalarımız çok paydaşlı ve sistematik bir anlayışla yürütülmüştür."