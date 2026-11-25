İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, ' Çocuk İçin Koruyucu Adalet, Güvenli Yarınlar' temalı panelde yaptığı konuşmada, "Çocuk adalet sistemini değerlendirirken üzerinde durmamız gereken en önemli konu şudur: Suça sürüklenen çocuğu yalnızca yaptığı eylem üzerinden mi değerlendireceğiz, yoksa onu suça iten nedenleri de dikkate alarak topluma yeniden kazandırılması ve geleceğini kurabilmesi için gerekli imkanları mı sağlayacağız? Bir çocuk, gerçekleştirdiği eylemden ibaret değildir. Bugün yaptığı bir hata, yarınının değişmez kaderi olmamalıdır" dedi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ' Çocuk İçin Koruyucu Adalet, Güvenli Yarınlar' temalı panel düzenlendi. İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda yapılan panele; hukukçular, eğitimciler ve uzman isimler katıldı. Çocuk haklarının korunması, çocuk odaklı adalet anlayışının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Panel 'Çocuk adalet sistemi ve suça sürüklenmeye çok boyutlu bakış', 'suça sürüklenmenin dinamikleri ve şiddetin farklı görünümleri' ve 'çocuk adaletinde müdahale, koruma ve yeni yaklaşımlar' adlı 3 oturumda yapıldı. Programa İzmir Baro Başkanı Av. Serhat Sökmen, başsavcı vekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşının okunmasının ardından program, 'çocuğum güvende' uygulamasının gösterimiyle başladı.

BUGÜN YAPTIĞI BİR HATA, YARINININ DEĞİŞMEZ KADERİ OLMAMALIDIR

Açılış konuşmasını yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bugün burada bir çocuğun hayatına, bir ailenin geleceğine ve toplumumuzun yarınlarına dair ortak sorumluluğumuzu yeniden hatırlamak ve güçlü bir anlayışla ele almak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Zira çocuklarımızın güvenliği, toplumumuzun huzurunun; onların geleceği ise ülkemizin geleceğinin en önemli teminatıdır. Çocuk adalet sistemini değerlendirirken üzerinde durmamız gereken en önemli konu şudur: Suça sürüklenen çocuğu yalnızca yaptığı eylem üzerinden mi değerlendireceğiz, yoksa onu suça iten nedenleri de dikkate alarak topluma yeniden kazandırılması ve geleceğini kurabilmesi için gerekli imkanları mı sağlayacağız? Bir çocuk, gerçekleştirdiği eylemden ibaret değildir. Bugün yaptığı bir hata, yarınının değişmez kaderi olmamalıdır" dedi.

'TOPLUMSAL ANLAMINI GÜÇLENDİRİR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adliye koridorlarında, çocuğunun elini sımsıkı tutan, onun geleceğine ilişkin kaygıları gözlerinden okunan bir annenin çaresizliği, bizlere hukuki sorumluluğumuzun yanı sıra vicdani sorumluluğumuzu da hatırlatmaktadır. O annenin elinde tuttuğu, yalnızca çocuğunun eli değil; aynı zamanda onun geleceğine dair taşıdığı umuttur. Bizim sorumluluğumuz, o umudu yaşatacak, annenin çaresizliğine çözüm üretecek, çocuğun yeniden güvenle hayata tutunmasını sağlayacak koruyucu bir adalet anlayışını güçlendirmektir. Zira adalet, bir annenin gözündeki endişeyi güvene, bir çocuğun hayatındaki belirsizliği umuda dönüştürebildiği ölçüde toplumsal anlamını güçlendirir."

"Çocuklar söz konusu olduğunda adalet, yalnızca gerçekleşmiş bir hukuka aykırılığa karşılık vermekle sınırlı kalamaz" diyen İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Adalet; riskleri önceden görebilmek, tehlikeleri zamanında bertaraf edebilmek, çocuğu koruyabilmek ve ona yeniden güvenli bir gelecek sunabilmektir. Çocuğun üstün yararını gözetmek, yeniden suça sürüklenmesini önlemek ve topluma kazandırılmasını sağlayacak koruyucu mekanizmaları güçlendirmek de temel sorumluluklarımızdandır" dedi.

'SÖZ KONUSU ANLAYIŞIN SOMUT BİR YANSIMASIDIR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak, adaletin yalnızca sonuçlara müdahale eden değil, nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları da destekleyen koruyucu ve önleyici yönünü önemsediklerini dile getiren İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu panel de söz konusu anlayışın somut bir yansımasıdır. Temennimiz, bugün burada ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin, mesleki tecrübelerin ve çözüm önerilerinin yalnızca bir panelin gündeminde kalmaması; kurumlarımızın çalışmalarına, adli uygulamalarımıza ve toplumsal farkındalığımıza somut katkılar sunmasıdır. Çünkü koruyabildiğimiz her çocuk, önleyebildiğimiz her suç ve yeniden umut kazandırabildiğimiz her hayat, daha güvenli bir toplumun inşasına atılmış güçlü bir adımdır" dedi.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tokdemir başkanlığında ilk oturum gerçekleştirildi. 'Çocuk Adalet Sistemi ve Suça Sürüklenmeye Çok Boyutlu Bakış' başlıklı oturumda Prof. Dr. Gökhan Oral, 'Dünyada ve ülkemizde çocuk adalet sistemi'; Uzm. Dr. Adil Zorlu, 'Çocuk, ergenlik ve suç: Temel kavramlar, ergen beyni, hormonlar ve beslenme'; Doç. Dr. Volkan Zeybek, 'Toplumsal kırılganlık, göç ve şiddet: Çocuklar üzerindeki etkileri'; Doç. Dr. Ahsen Kaya, 'Adli süreçteki çocuklarda ceza sorumluluğunun adli tıbbi çerçevede değerlendirilmesi' ve Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş ise 'Çocuk çeteleri ve okul saldırılarına adli tıp açısından bakış' başlıklarında sunum yaptı.

Gün boyunca düzenlenecek diğer oturumlarda da konuşmacılar, çocuk adalet sistemi ve suça sürüklenen çocuklara ilişkin farklı konularda değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı