HKP'nin İzmir yangınları suç duyurusuna 'soruşturmaya yer yok' kararı

Haber : Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Halkın Kurtuluş Partisi'nin (HKP) geçen yıl İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili kamu görevlileri ile GDZ Elektrik Şirketi yöneticileri hakkında yaptığı suç duyurusunda, "ihbarın soyut ve genel nitelikte olması, araştırılabilir, belirli ve somut bir suç olgusunu ortaya koymaması" gerekçesiyle "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verdi.

Türkiye, geçen yıl İzmir'de meydana gelen orman yangınlarını konuştu. İzmir Valisi Süleyman Elban, "Çeşme, Ödemiş, Seferihisar, Foça ve Aliağa'daki yangınların elektrik hatlarından çıkan kıvılcımlarla başladığını ve insan veya sabotaj kaynaklı olmadığını" belirtirken, GDZ Elektrik de "sahadaki ilk değerlendirmelerde yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bir bulgu bulunmadığını" açıkladı.

HKP İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İzmir Valisi Süleyman Elban ve GDZ Elektrik Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ERDOĞAN, BAKANLAR VE VALİ YÖNÜNDEN DOSYA AYRILDI

ANKA Haber Ajansı muhabirinin edindiği bilgiye göre, suç duyurusunun ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve İzmir Valisi yönünden dosyayı ayırırken, GDZ Elektrik ve kamu görevlileri yönünden dosya suç ihbarı olarak Başsavcılığa gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, "soruşturma yapılmasına yer olmadığına" ilişkin kararının gerekçesinde, "suç duyurusu dilekçesinde yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığının ileri sürülmesine rağmen, hangi yangının, hangi tarih ve saatte, hangi yerleşim yerindeki hangi enerji nakil veya dağıtım hattından çıktığının ortaya konulmadığı" kaydedildi. "Hattın teknik özellikleri, bakım sorumlusu ve iddia edilen bakım eksikliğinin nasıl meydana geldiğinin de açıklanmadığı" belirtildi.

Gerekçede, "partinin ihbarında GDZ Elektrik yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dönemleri ve yangınlarla doğrudan bağlantılı karar veya ihmallerinin ortaya konulmadığı, ilgili kamu görevlileri yönünden de hangi kurumda görev yapan, hangi unvana sahip ve hangi tarihte hangi denetim, izin, gözetim veya müdahale yükümlülüğünü ihlal ettiği ileri sürülen kişilerin belirlenmediği" aktarıldı.

"YANGININ ELEKTRİK HATTINDAN ÇIKTIĞINA İLİŞKİN İDDİALAR İDARİ AÇIKLAMALARDAN İBARET"

Başsavcılık, suç duyurusu dilekçesinde "yangın mahallinde yapılmış teknik inceleme, olay yeri raporu, itfaiye tespit tutanağı, yangın çıkış sebebini gösteren bilirkişi raporu, enerji hattında meydana gelen arıza veya bakım eksikliğini ortaya koyan teknik belge yahut belirli bir kişinin kusurunu gösteren herhangi bir somut delilin bulunmadığını" vurguladı.

Gerekçede, "Yangınların elektrik hatlarından çıktığı yönündeki iddiaların da basına yansıyan genel değerlendirmeler ile bazı idari açıklamalardan ibaret kaldığı" ifade edildi.

"YANGINLARA İLİŞKİN YETERLİ VERİ SUNULMADI"

"Elektrik tesisatı ile yangın arasındaki teknik nedensellik bağının olay yerinde yapılacak keşif, teknik inceleme ve uzman bilirkişi raporlarıyla ortaya konulabileceği" belirtilen gerekçede, Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nin 14 Ekim 2021 tarihli kararına da atıf yapıldı. Taksirle yangına neden olma iddiasında uzman bilirkişi heyetiyle inceleme yapılması ve kusurun gerekçeli raporla belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Ancak suç duyurusunda "belirli bir yangın mahalli, enerji hattı, arıza kaydı veya sorumlu kişinin gösterilmediği; bu nedenle belirsiz sayıdaki yangın ve kişiler hakkında soruşturma yürütülmesini gerektirecek yeterli somutluğun bulunmadığı" değerlendirildi.

Başsavcılık ayrıca, "görevi kötüye kullanma" suçunun oluşması için kamu görevlisinin görevini ihlal etmesi ve bu eylem nedeniyle mağduriyet veya kamu zararı doğması gerektiğini ifade etti. HKP'nin "denetim görevinin yerine getirilmediği" ve "milyarlarca liralık kamu zararı doğduğu" yönündeki iddialarında da "hangi kurum veya görevliden kaynaklandığı ile zarar arasındaki bağlantının gösterilmediği" savunuldu.

Kararda, HKP Genel Başkanlığı vekillerinin ilgili kamu görevlileri, GDZ Elektrik Şirketi yönetim kurulu üyeleri ve tespit edilecek diğer ilgililer hakkında "görevi kötüye kullanma, taksirle yangına neden olma ve sair suçlar" iddialarıyla yaptığı ihbarın "soyut ve genel nitelikte olduğu, araştırılabilir, belirli ve somut bir suç olgusunu ortaya koymadığı" gerekçesiyle soruşturma yapılmasına yer olmadığı belirtildi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

HKP İzmir İl Başkanı avukat Tacettin Çolak, İzmir'de birden fazla yangın çıktığını ve İzmir Valisi'nin yangınların elektrik hatlarından kaynaklandığı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, elektrik dağıtım sisteminin GDZ Elektrik'in yetki ve sorumluluğunda olduğunu söyledi. Çolak, Vali'nin açıklamasının yeterli şüphe oluşturduğunu ve savcıların re'sen soruşturma başlatması gerekirken görevlerini yapmadığını savunarak suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.

Çolak, kararda belirtilen bilirkişi incelemesini yaptırma görevinin savcılık makamı veya mahkemelere ait olduğunu vurgulayarak, "Şikayetçinin bilirkişi incelemesi yapılmasını gerektirecek hazırlıklar yapması ya da belge, bilgi toplayıp savcılıklara sunması diye bir yükümlülüğü yoktur. Kararı veren savcı, kendi görevlerini bize yıkmaya çalışmaktadır. Böyle bir değerlendirme ile şikayetimizin işleme konulmaması inanılır gibi değil. Bu durum, kararı verenlerin hukuki yeterliliğinin sorgulanmasını gerektirir" diye konuştu.

Kararda siyasi müdahale olduğunu düşündüklerini belirten Çolak, Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz haklarını kullanacaklarını söyledi.

Kaynak: ANKA