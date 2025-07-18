İzmir Büyükşehir Belediyesi ile sendika 10'uncu günde uzlaştı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nde Belediye İş Sendikası ile yaşanan Toplu iş Sözleşmesi (TİS) anlaşmazlığı son buldu. Yaklaşık 360 kişinin işten çıkarılmasına neden olan kriz, işten çıkarılanların işe geri alınması ve eylül ayında alacağı enflasyon farkının ocak ayına ertelenmesi şartı ile tatlıya bağlandı. Uzlaşmanın ardından işçilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sizler bu kurumun emekçisisiniz. Sizin gibi burada olmayan binlerce başka emekçi var. Onlara hep iş arkadaşım olarak bakıyorum. Hayatım boyunca böyle baktım. Emek harcayan bir insana kötü bakılmaz, böyle bir amacımız olamaz. Ama öyle bir zaman geliyor ki, anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz. O zamanlarda böyle şeyler olabiliyor. Burada hakkınızı helal etmenizi yürekten diliyorum" dedi.

Geçmiş dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçime kısa süre kala Belediye-İş Sendikası ile imzaladığı TİS sonrası göreve gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu zammın sürdürülebilir olmadığını belirterek, sözleşme maddesinde yer alan eylül ayındaki enflasyon farkı zammının geri alınmasını talep etti. Ancak sendika bu talebe olumlu yanıt vermedi. Sendikanın geri adım atmaması üzerine belediye, toplam 1030 kişiyi kapsayan işten çıkarma sürecini başlattı. Başkan Tugay ile Belediye-İş Sendikası arasında yapılan görüşmelerin de sonuçsuz kalmasının ardından işten çıkarmalar oldu. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 360 işçinin çıkarıldığını açıkladı. Bu kapsamda 8 Temmuz Salı günü Belediye-İş Sendikası'na bağlı işçiler, sendika binası önünde toplanıp, Başkan Cemil Tugay'ın ofisinin de yer aldığı Egemenlik Binası'na yürüdü. İşten çıkarılanlar eylemlerinin ikinci gününden itibaren ise Egemenlik Binası önünde bir araya gelerek sloganlarla eylemlerine devam etti. Eylemin 10'uncu gününde Kültürpark'a gelen işçiler "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Hak hukuk adalet" ve "Atılan işçiler geri alınsın" sloganları attı. 'İşten çıkarmadınız hayattan çıkardınız', 'İşçiyi susturmak vicdanı susturmaktır' yazılı pankartlar taşıyan sendika üyelerine aileleri de eşlik etti. İşten çıkartılan işçiler 'Ailelerimizin işlerini geri istiyoruz' ve 'Çalışan işçinin eylemde ne işi var?' yazılı pankartları taşıyan çocuklarıyla birlikte meclis toplantısının yapıldığı belediye binasına kadar yürüdü.

'İŞ BAŞINA DÖNENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'

Çevik kuvvet polislerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde, Belediye İş Şube Başkanı Savaş Atalay ve Başkan Yardımcısı Turan Dündar, işçilere hitaben konuşma yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu yaptıkları yanlıştan vazgeçilene, bu onurlu işçiler iş başına dönene kadar mücadelemiz devam edecek. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun devrimlerinin yolundan giden sendika işçileri işte meclis burada. İzmir'in onurlu işçileri burada. İZSU kanal işçileri, İZBETON işçileri burada, otobüs şoförleri Cemil Tugay'a cevap için burada. Bir tarafta 360 işçiyi atıyor bir taraftan kendi yandaşlarını alıyor. Kimini daire başkanı yaptı, kimine hukuk bürosu verdi. Bu işçilerin günahı neydi? 360 kişinin evine ateş düştü. Bunun bedeli ağır olur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in işçi sendikalarına destek verdiği bir konuşmasının dinletilmesinin ardından açıklamaya, "Neredesiniz, burada işçi kıyımı var. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. 10'uncu gündeyiz. Ne il başkan yardımcıları ne milletvekilleri geldi, neredesiniz? Bu meclis bizi dinlemek zorunda. Burada bir zulüm var. Buna ortak olmak istemiyorlarsa şube başkanları bizi dinlesin" diye devam edildi.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Açıklamanın ardından işçiler oturma eylemine başladı. Belediye İş Şube Başkanı Savaş Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile bir süre görüşmek için içeriye girdi. Yapılan görüşmenin ardından uzlaşmaya varıldı. İşten çıkartılan işçilerin tamamının işe geri döneceği açıklandı. Öte yandan işçilerin eylül ayında alacağı enflasyon farkı ocak ayına ertelendi. TİS sürecine kadar tartışmalı işe devam ve rapor priminin alınacağı ancak TİS masasında ise müzakereye açılacağı öğrenildi.

İŞÇİLERDEN HELALLİK İSTEDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, uzlaşının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde açıklama yaptı. Tugay, "İki tane Cemil var. Bir tanesi sizlerle aynı mahallelerde büyümüş bir Cemil. Bir de tüm İzmir'in umutla başkan olarak görevlendirdiği bir Başkan Cemil var. Bazen biraz konuşurken sinirleniyor, sakın yanlış anlamayın. Aslında gerçekte ikinci Cemil'in içindeki gerçek Cemil birinci Cemil. Sizlerin yetiştirdiği bir kardeşinizim. Sizlerin mutsuzluğunu istemem. Ancak anlatmaya çalıştığımız bir şeyler var, dertlerimiz var. Sizler bu kurumun emekçisisiniz. Sizin gibi burada olmayan binlerce başka emekçi var. Onlara hep iş arkadaşım olarak bakıyorum. Hayatım boyunca böyle baktım. Emek harcayan bir insana kötü bakılmaz, böyle bir amacımız olamaz. Ama öyle bir zaman geliyor ki, anlaşamıyoruz, uzlaşamıyoruz. O zamanlarda böyle şeyler olabiliyor. Burada hakkınızı helal etmenizi yürekten diliyorum dedi. İşçiler hep bir ağızdan "Helal olsun" diyerek yanıt verdi.

Başkan Tugay, "Ben sizin kardeşinizim, ağabeyinizim, iş arkadaşınızın. Görevimin son gününe kadar da size sahip çıkmaya devam edeceğim. Ama yanlış yapanın da gözünün yaşına bakmayacağım. Evde üzülen çocuklarınız yakınlarınız illa ki vardır. Onlara, onlardan özür dilediğimi söyleyin." diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ – Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR, DHA)