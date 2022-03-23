İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI TUNÇ SOYER MARDİN'DE

MARDİN (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) davetiyle geldiği Mardin'i gezdi, esnafı ziyaret etti.

Mardin'e gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İMAF Başkanı Ahmet Tunç ve CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan ile kentin tarihi, turistik mekanlarını ziyaret etti. Esnafla da bir araya gelen Soyer, daha sonra bir restoranda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Kadim kültürlerin beşiği Mardin'de olmanın heyecanını yaşadığını belirten Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"İzmir'de hakikaten çok güçlü bir Mardin ekibi var, çok sayıda Mardinli hemşerimiz var. İzmir'de çok uyum içinde hep birlikte yaşıyoruz. İzmir'i İzmir yapan unsurlardan biri de Mardin ve Mardinliler'dir. Dolayısıyla da Mardinliler'i hep çok yakın hissetmiştik ama bugün buraya gelince, bunun ne kadar güçlü bir kökten beslendiğini de görmüş olduk. Mardin, Türkiye'nin en kadim, en güzel coğrafyalarından biri ve en kadim kültürüne ev sahipliği yapan bir şehir. Burada, Mardinli kardeşlerimizle buluşuyor olmaktan oldukça mutluyum."