İZMİR'in Bornova ilçesinde, cesedi havlupana asılı bulunan kız arkadaşı Duygu Bölükbaş'ı (33) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Emre T. (32) ile halası S.T.'nin yeniden yargılandığı davada, genç kadının annesi Nuriye Bölükbaş, sanığın tutuklu yargılanmasını talep edip, "Kızımın intihar etmediğine eminim. Davanın hala karara bağlanmaması beni çok üzüyor" dedi.

Olay, 3 Kasım 2022'de Bornova'da bir sitede meydana geldi. Bir firmada pazarlama müdürü olarak çalışan Duygu Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. ile yaşadığı evin banyosunda havlupana çarşafla asılı halde ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emre T. ile halası S.T., hem polise hem de aileye Bölükbaş'ın intihar ettiğini söyledi. İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesi'nden alınan raporda Duygu'nun tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T.'nin DNA'sının bulunduğu belirtildi. Bölükbaş'ın ailesi ve yakınları da verdikleri ifadelerde, Duygu Bölükbaş'ın intihara meyilli biri olmadığını belirtti. Soruşturmada, site güvenlik görevlilerinin ifadesinde, Emre T.'nin daha önce elinde bıçakla eve girmeye çalıştığı öğrenildi. Soruşturma sonunda elde edilen bilgi ve belgeler ışığında, olayın 'Kasten öldürme' suçu olduğunun değerlendirilmesi sonrası Emre T. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Üzerine atılı suçlamaları reddeden Emre T., olaydan yaklaşık 1,5 yıl sonra 22 Mart'ta tutuklandı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Duygu Bölükbaş'ın çarşafla kendini asmasının mümkün olmadığına vurgu yapıldı. Savcı, Emre T. için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın halası S.T. için 'Yalan tanıklık' suçundan 4 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Sanık, yargılama süresince Duygu'nun intihar ettiğini savundu. Geçen yıl 30 Mayıs'ta görülen duruşmada karar çıktı. Sanıklara beraat verilirken, karara İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve şikayetçi avukatları tarafından itiraz edildi. Öte yandan gerekçeli kararda; sanığın suçu işlediğine dair kesin, somut ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, savunmalarının tutarlı olduğu, bu nedenle de 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği mahkumiyetine hükmedilemeyeceği kanaatine varıldığı kararda yazıldı.

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

İtirazların ardından dosya istinaf mahkemesine taşındı. Dosyayı inceleyen İzmir 4'üncü Ceza Dairesi, olay yerinde bulunan çarşafın İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmesi gerektiğine vurgu yapıp, Duygu'nun çarşafla kendisini banyodaki havlupana asmış olması halinde ölü muayene ve otopsi raporunda yazdığı gibi, 'boyundaki kemik kırığı ve izlerin' oluşmasının ve ölümün de bu nedenle meydana gelmesinin tıbben mümkün olup olmadığı' konusunda rapor aldırıldıktan sonra sanığın hukuki durumunun tayini gerektiğinin gözetilmediği belirtti.

Olaya ilişkin kamera kayıtlarının temin edildiği ancak görüntülerde saat kaydı olmadığı kaydedildi. Kameranın, sanığın saat 18.33'te otoparktan asansöre binip yukarı çıkmasının ardından Duygu ile yaşadıkları daireye dönüşünü de göstermesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca S.T.'nin hem kendi beyanına hem de sanık Emre'nin savunmasına göre aynı daireye ilk girişine dair görüntülerin de bulunması gerektiği ancak bu görüntülerin dosyada yer almadığı vurgulandı. Duygu Bölükbaşı'nın telefonunun WhatsApp ve sanal medya yönünden incelendiği, olay günü telefon ile arama ve aranma kayıtlarına dair inceleme yapılmadığı da belirtildi. Ceza Dairesi, bu konuyla ilgili bilirkişiden ek rapor alınması gerektiğine de kanaat getirdi. Ceza Dairesi, kamera kayıtlarının konusunda uzman bilirkişiye gönderilip saat kaydı bulunan kamera görüntüleri ve telefonların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kayıtları karşılaştırmalarının yapılmadığı, olayın kronolojik gelişiminin gerektiğinin gözetilmediğinin de altını çizildi. Tüm bu nedenlerden dolayı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği hükmün bozulmasına karar verip, dosyayı yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

'TELAŞ İÇİNDE BAĞIRIYORDU'

Bozma kararının ardından tutuksuz sanıkların İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuksuz sanıkların yanı sıra Duygu Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş, babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri ile avukatlar ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri katıldı. Duruşmada Emre T.'nin eski çalışanı U.E. tanık olarak dinlenildi. Olay günü Duygu Bölükbaş ile Emre T.'nin ev taşınmasına yardım etmek için orada bulunduğunu belirten U.E., "Eşyaları otoparktaki arabayı taşıdık. Bir süre eşya gelmeyince biraz hava almaya çıktım. 15-20 dakika sonra daireye çıkarken asansöre site güvenliği ile 2 polis bindi ve aynı kata çıktık. Duygu abla yerdeydi, bir güvenlik kalp masajı yapıyordu. Emre abi telaş içinde bağırıyordu" dedi.

'KIZIM İNTİHAR ETMEDİ'

Tanığın ardından söz verilen Duygu'nun annesi Nuriye Bölükbaş, sanığın tutuklu yargılanmasını talep edip, "Kızımın intihar etmediğine eminim. Davanın hala karara bağlanmaması beni çok üzüyor. Bugün dinlenilen tanıkla daha önce konuştuğumuzda bugün söylediklerinin tam tersini söylemişti" diye konuştu.

Nuriye Bölükbaş'ın ardından bir kez daha söz verilen tanık, olayın üzerinden çok zaman geçtiğini ve bazı şeyleri hatırlamadığını belirtti.

'MADDİ GERÇEKLER ORTADA'

Celsede söz verilen tutuksuz sanık Emre T., üzerine atılı suçlamayı reddetti. Emre T., "Maddi gerçekler açıkça ortada. Ailenin acısı var anlıyorum ama alnım ak" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli hükümlerinin devamına hükmeden heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verip, duruşmayı 18 Mart 2027'ye erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı