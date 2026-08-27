Hakim Koç Trabzon'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Zafer Serkan Koç'un cenazesi, memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Koç için ilçeye bağlı Bakımlı Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Maçka Savcısı Osman Teke, Maçka Kaymakamı Şahin Demir ile vatandaşlar katıldı.

Hakim Zafer Serkan Koç'un cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA