İzmir Barosu'ndan Buca Cezaevi'nin yıkımı hakkında suç duyurusu

İZMİR (DHA) - İZMİR Barosu, 62 yıllık hizmet sonrası kapatılan ve yıkımına başlanan Buca Cezaevi için gündeme gelen asbest iddialarının ardından, toplum sağlığı gözetilmeksizin kanuna aykırı bir şekilde sürdüğü gerekçesiyle yıkımın ve bu yıkıma dayanak teşkil eden ihalenin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle suç duyurusunda bulundu.

Geçen yıl 17 Mayıs'ta dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kararıyla kapatılan Buca Cezaevi'nde yıkım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen ihalede, 16 milyon 420 bin lira teklif yaparak ihaleyi alan firma, yıkım işlemine başladı. Yıkımın başlamasıyla birlikte çevreye asbest salınacağı iddiaları üzerine İzmir Barosu, Buca Cezaevi'nde toplum sağlığı gözetilmeksizin kanuna aykırı bir şekilde yıkımın sürdüğünü ve bu yıkıma dayanak teşkil eden ihalenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde suç duyurusunda bulundu.